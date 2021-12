U’s prolonge son invincibilité en championnat à sept matchs

Cela a été une autre semaine chargée pour Oxford United. Les discussions sur le transfert ont commencé tandis que les U ont pris un autre point sur la route à Sunderland.

Tour d’horizon hebdomadaire d’Oxford United : discussion sur les transferts et tirage au sort à Sunderland

U est lié à l’attaquant d’Ipswich Town

Selon Football League World, Oxford a été lié à une décision de l’attaquant défavorisé d’Ipswich Town, James Norwood.

Le joueur de 31 ans était tombé en disgrâce sous Paul Cook et s’est entraîné avec l’équipe des moins de 23 ans. Désormais, Plymouth Argyle, Portsmouth et Lincoln City surveilleraient également la situation.

Cependant, après leur match nul contre Barrow en FA Cup, Cook a été démis de ses fonctions afin que Norwood puisse encore revenir en force à Portman Road.

Oxford United espère garder Kane

Le manager de U, Karl Robinson, est convaincu que le club gardera le milieu de terrain de Barnsley Herbie Kane au-delà de janvier.

Le joueur de 23 ans a rejoint les U avec un prêt d’une saison cet été et, malgré un début incohérent, a commencé à montrer sa classe pour le club.

Et c’est en raison de cette classe que les inquiétudes concernant son rappel par les Tykes sont devenues une possibilité, bien que Robinson insiste sur le fait que cela ne se produira pas.

S’adressant à l’Oxford Mail, il a déclaré: « C’est un joueur de haut niveau, c’est une nécessité que Herbie Kane reste ici. Je ne peux pas trop parler de lui.

« Je ne vois pas pourquoi il ne sera pas là. Nous avons eu une réunion et tout semble positif.

« Ils (Barnsley) doivent faire ce qu’ils ont à faire, mais nous sommes très confiants qu’il sera ici à partir de janvier. »

Robinson répond aux rumeurs de transfert

Norwood et Marcus Browne étant liés à un déménagement à Oxford ces dernières semaines, l’entraîneur-chef d’Oxford a minimisé les liens avec les personnes nommées, mais a admis « c’est le calibre » des joueurs que les U ont besoin de signer en janvier.

Browne, qui a connu deux succès avec Oxford, et Norwood sont tous deux en disgrâce auprès de leurs clubs parents, mais seraient les meilleurs ajouts pour les U.

Cependant, Robinson n’a fait aucun commentaire sur aucun joueur en particulier, mais a admis qu’une partie de son équipe devrait partir pendant la fenêtre de transfert.

Il a ajouté : « Nous allons évidemment perdre quelques joueurs en interne pour faire place, je ne pense pas que nous puissions avoir plus de joueurs au sommet de l’équipe que nous avons déjà.

«Je pense que c’est injuste si nous amenons des joueurs et gardons le nombre de joueurs que nous avons déjà ici parce qu’ils doivent aussi jouer.

« Il y aura une transition de tenants et de aboutissants, il est important qu’il n’y ait un entrant que si cela rend l’équipe plus forte, et c’est notre objectif. »

Le gardien de but de Young U rejoint les Saints

Le gardien d’Oxford, Mackenzie Chapman, a rejoint l’équipe centrale de la Ligue sud de la Premier Division, St Ives Town, avec un prêt d’un mois.

Le joueur de 19 ans, qui a rejoint les U cet été, a été rappelé de son prêt à Banbury United la semaine dernière avec le club dans une crise des gardiens de but, mais il n’a pas figuré alors qu’Oxford a pris quatre points lors de leurs deux matchs de championnat. .

Maintenant, il cherchera à gagner plus de temps de jeu dans les ligues inférieures avec son premier match contre les Puritains.

Point gagné contre des rivaux de promotion

Samedi, Oxford United a prolongé son invincibilité en Ligue 1 à sept matches avec un nul 1-1 à Sunderland.

Les hôtes ont pris une avance rapide grâce au joueur prêté de l’Union Berlin, Leon Dajaku, mais Oxford a égalisé avant la pause avec Matty Taylor inscrivant son neuvième but de la saison.

Malgré une première mi-temps positive, les U se sont retrouvés dans les cordes après la reprise et pourraient se sentir chanceux d’avoir quitté le Stadium of Light avec un point, en particulier après que les Black Cats ont frappé les boiseries à deux reprises.

