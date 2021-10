US SEC allonge les temps de réponse pour quatre applications Bitcoin ETF

in

Pour Hannah Perez

L’histoire sans fin? La SEC a de nouveau prolongé de 45 jours le délai de réponse du FNB WisdomTree, ainsi que de trois autres sociétés.

***

La Securities and Exchange Commission des États-Unis continue de prolonger les délais de verdict sur plusieurs demandes de lancement de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin.

À ce jour, aucune des plus de dix demandes d’ETF liés à la pièce phare ne semble avoir progressé, et encore moins obtenu l’approbation du principal régulateur du marché américain.Après avoir retardé la décision sur l’ETF pour la troisième fois. La Commission a indiqué qu’elle reportait les verdicts de quatre autres fonds à partir de ce vendredi.

Dans un communiqué officiel cette semaine, la SEC a indiqué qu’elle avait prolongé de 45 jours le délai de quatre ETF Bitcoin. Ces fonds sont ceux de : Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust et Kryptoin Bitcoin ETF, qui ont été reprogrammés aux dates respectives du 21 novembre, 8 décembre, 11 décembre et 24 décembre.

Dans le document, l’agence de réglementation a cité l’exigence de temps supplémentaire pour décider d’accepter ou non les demandes.

Le Conseil estime qu’il est approprié de désigner une période plus longue pour prendre des mesures concernant le changement de règle proposé afin qu’il ait suffisamment de temps pour examiner le changement de règle proposé et tout commentaire.

Les États-Unis continuent d’attendre le premier ETF Bitcoin

La SEC a reporté sa décision sur le premier ETF Bitcoin tant attendu du pays tout au long de cette année. En plus de reporter à plusieurs reprises les délais de réponse pour la candidature de VanEck, la Commission avait également suspendu la proposition d’ETF de crypto-monnaie soumise par WisdomTree début 2021.

Cependant, un premier verdict au cours de ce cycle de candidature pourrait être encore à venir car le régulateur a jusqu’au 14 novembre pour approuver ou rejeter « Confiance Bitcoin VanEck ». La SEC doit donner une réponse avant la date stipulée car elle a déjà atteint la période de prolongation autorisée.

Les espoirs ont été renouvelés cette année pour l’approbation d’un premier ETF Bitcoin aux États-Unis à la lumière du lancement récent de tels fonds au Canada, au Brésil et dans d’autres pays. De nombreuses attentes sont placées autour de l’ETF VanEck en raison de ses caractéristiques. Le fonds serait lié à des contrats à terme Bitcoin et à d’autres véhicules d’investissement qui ont été désignés par le président de la SEC, Gary Gensler, comme étant plus susceptibles de recevoir l’approbation.

Les remarques de Gensler ont incité d’autres gestionnaires d’actifs à peaufiner leurs offres ces dernières semaines, en introduisant des ETF basés sur les marchés à terme Bitcoin plutôt que sur le marché au comptant du bitcoin.

Pendant ce temps, la communauté attend toujours l’arrivée d’un premier ETF crypto. Les applications de sociétés de l’écosystème de premier plan telles que Galaxy Digital, Fidelity et Ark Investment font partie de celles qui restent sur la liste. L’analyste de Bloomberg Intelligence, James Seyffart, a publié une liste de plus de 30 ETF Bitcoin que la SEC a rejetés ou différés depuis 2013.

Malgré ce scénario, les récents commentaires du stratège de Bloomberg Mike McGlone semblent avoir renouvelé l’espoir sur cette question. Il pense que la SEC pourrait donner le feu vert à un ETF Bitcoin d’ici la fin octobre de cette année.

Sources : Cointelegraph, archives

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

Image de Unsplash