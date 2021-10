US SEC autorise l’exposition aux actifs cryptographiques | Invezz

La SEC américaine reçoit des demandes et des demandes d’approbation de Bitcoin ETF depuis des années, mais malheureusement, elle n’a jamais constaté qu’elles répondaient à leurs normes élevées, donc aucune d’entre elles n’a été approuvée. Cependant, les choses semblent commencer à changer, car les actions Bitcoin ETF de Valkyrie viennent d’être certifiées pour être cotées en bourse.

Selon un tweet partagé par le Dr Julian Hosp, PDG de Cake DeFi et conseiller blockchain auprès de l’UE, la SEC a officiellement approuvé l’ETF Valkyrie Bitcoin Strategy le 15 octobre 2021.

Bitcoin bondit après le déménagement de la SEC

Le mouvement semble avoir été exactement ce dont Bitcoin (BTC / USD) avait besoin car il a tenté en vain de franchir le niveau de résistance de 60 000 $. Avec cette nouvelle sur le marché, le prix de la pièce a grimpé en flèche et a même réussi à atteindre 62 626 $ il y a quelques heures à peine.

Le niveau de 62 000 $ est désormais la plus grande barrière pour la devise, et bien qu’elle essaie toujours de la briser et de la transformer en support, cela est susceptible de se produire pendant la journée à moins qu’une correction n’ait lieu.

Quant à l’ETF Bitcoin Strategy de Valkyrie, il sera désormais coté au Nasdaq, comme l’a confirmé une lettre du vice-président de la plateforme, Eun Ah Choi, qui l’a publiée le même jour.

Il convient de rappeler que le prospectus de Valkyrie indiquait que son ETF Bitcoin Strategy offrirait une exposition indirecte à la devise avec des contrats à terme réglés en espèces, ce qui est probablement la seule raison pour laquelle la SEC était à l’aise de l’approuver. Ainsi, bien que l’ETF ne soit pas en contact direct avec Bitcoin, et les investisseurs et les commerçants non plus, il est toujours étroitement lié à l’industrie de la cryptographie et, en tant que tel, constitue un autre pas dans la bonne direction à la fois pour la crypto et pour la SEC.

