US STOCKS-S&P 500 termine en baisse après un rallye de quatre jours à un niveau record

Le CDC américain raccourcit l’isolement recommandé pour les cas asymptomatiques Dow en hausse de 0,26 %, S&P 500 en baisse de 0,10 %, Nasdaq en baisse de 0,56 % (ajoute des détails, met à jour les cours de clôture)

Le S&P 500 a clôturé en légère baisse après avoir atteint un record intrajournalier mardi, alors qu’un rallye de quatre jours a perdu de la vigueur dans les échanges minces et que les investisseurs ont pesé les perturbations des voyages et les fermetures de magasins causées par Omicron.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont raccourci lundi le temps d’isolement recommandé pour les Américains présentant des cas asymptomatiques de COVID-19 à cinq jours par rapport à la précédente directive de 10 jours.

La mise à jour fait suite aux approbations de nouvelles pilules et de plus de vaccins pour lutter contre le COVID-19. Il a aidé les investisseurs à dissiper les inquiétudes suscitées par des milliers d’annulations de vols et la fermeture de ses magasins à New York par Apple Inc en raison de l’augmentation des cas, et a mis les actions américaines sur la bonne voie pour des gains mensuels.

« C’est une semaine de vacances écourtée. Les mouvements quotidiens seront donc probablement exagérés en raison d’un faible volume relatif », a déclaré Sam Stovall, stratège en chef des investissements chez CFRA Research à New York.

Sept des 11 principaux indices sectoriels du S&P 500 ont augmenté mardi. Les services de technologie et de communication ont mené les baisses.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 95,83 points, ou 0,26 %, à 36 398,21 ; le S&P 500 a perdu 4,84 points, ou 0,10 %, à 4 786,35 et le Nasdaq Composite a perdu 89,54 points, ou 0,56 %, à 15 781,72.

Dans les nouvelles de l’entreprise, Boeing Co a augmenté de 1,46 % alors que l’Indonésie a levé l’interdiction de son 737 MAX, trois ans après le crash de l’un des avions et la perte des 189 personnes à bord.

Les marchés sont dans le rallye saisonnier du Père Noël, les données de CFRA Research montrant que le S&P 500 a augmenté en moyenne de 1,3 % au cours des cinq derniers jours de bourse de l’année et des deux premiers jours de la nouvelle année depuis 1969.

« Les investisseurs digèrent les gains des trois derniers jours, … mais il y a des inquiétudes telles que comment la variante Omicron affectera-t-elle le marché ? Cela finirait-il par anéantir le rassemblement du Père Noël ? Qu’en est-il de la hausse des taux d’intérêt de la Fed, cela pourrait-il poser des problèmes pour l’année à venir ? » dit Stovall.

La Réserve fédérale a signalé plus tôt ce mois-ci trois hausses de taux d’intérêt d’un quart de point de pourcentage d’ici la fin de 2022 alors que l’économie se rapproche du plein emploi et que la banque centrale américaine fait face à une poussée d’inflation.

Le volume sur les bourses américaines était de 7,55 milliards d’actions, contre 11,56 milliards en moyenne pour la session complète au cours des 20 derniers jours de bourse.

Les émissions en baisse étaient plus nombreuses que celles en progression sur le NYSE par un ratio de 1,04 pour 1 ; sur le Nasdaq, un ratio de 1,88 pour 1 a favorisé les baisses.

Le S&P 500 a affiché 81 nouveaux sommets sur 52 semaines et aucun nouveau creux ; le Nasdaq Composite a enregistré 105 nouveaux sommets et 264 nouveaux creux.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.