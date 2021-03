Us Weekly: La duchesse Kate est «  l’une des femmes les plus dignes que vous ayez jamais rencontrées  » ⋆ .

Comme nous en avons discuté, Us Weekly fait des reportages très curieux sur la duchesse de Cambridge. Selon l’opération médiatique distincte du Middleton Camp, Kate est un «leader naturel» et elle est également le «pilier de la force» du prince William. Bish, O? Prouve le. La seule façon de vraiment faire tourner l’ambiance réelle de Kate est qu’elle est ennuyeuse et toujours paresseuse, ce qui est probablement assez apaisant pour les Windsors et William. Mais quand vous regardez de trop près à quoi ressemble Kate, elle apparaît comme une méchante fille dérangée et une femme blanche célibataire qui a essayé d’assumer l’histoire, le style, la compassion et l’intelligence de Meghan comme les siens. Kate exploite également des femmes décédées pour des coups de presse superficiels. Mais revenons à la chose SWF – rappelez-vous comment Kate a fait pleurer Meghan, puis Kate a publié une histoire sur Meghan la faisant pleurer pendant plus de deux ans? Eh bien, Kate essaie toujours de prétendre qu’elle, encore une fois, a été victime de toute cette épreuve.

Donner la priorité aux enfants. La duchesse Kate «détesterait» qu’elle et les trois enfants du prince William «la voient bouleversée ou se débattre» à cause de l’interview révélatrice du prince Harry et de Meghan Markle, révèle une source en exclusivité dans le nouveau numéro de Us Weekly. «L’interview a été particulièrement difficile à digérer pour Kate, mais elle s’est ressaisie et reste forte pour la famille royale et ses enfants», dit l’initié. «Kate est une mère extrêmement protectrice et même si elle est tout au sujet de la communication ouverte, George, Charlotte et Louis sont encore jeunes. Le duc et la duchesse de Cambridge sont les parents du prince George, 7 ans, de la princesse Charlotte, 5 ans, et du prince Louis, 2 ans. La source ajoute que Kate, 39 ans, est «l’une des femmes les plus dignes que vous rencontrerez jamais», notant qu’elle a une «attitude d’esprit sur la matière». «Kate est définitivement assez forte pour traverser ça», poursuit la source. «Elle a une attitude dirigée par l’exemple, il est donc important pour elle d’être un bon modèle pour eux. George et Charlotte sont de retour à l’école, mais elle passe ses soirées avec eux. Les enfants égayent toujours sa journée et elle dit toujours que lorsqu’elle traverse une période difficile, avoir sa famille là-bas aide toujours. Elle se sent tellement bénie d’avoir ses enfants et une famille aimante.

[From Us Weekly]

Cela me bouleverse le fait que les relations publiques d’urgence autour de Kate sont SI mauvaises. Je me rends compte que Kensington Palace, Clarence House et Buckingham Palace sont tous en ruines et qu’ils ne pourraient pas trouver une bonne stratégie de communication unifiée s’ils essayaient, mais c’est vraiment rance et au-delà de pathétique. Premièrement, Camp Keen insiste toujours sur le fait que Kate a été victime de l’entretien avec Sussex. Ensuite, ils parlent de Kate the Keen Survivor, qui est assez forte pour résister aux histoires sur la façon dont elle est une brute et méchante. Ensuite, ils ajoutent «elle est une mère» au mélange. Qu’est-ce que les enfants de Cambridge ont à voir avec tout cela? Kate est «l’une des femmes les plus dignes que vous ayez jamais rencontrées»? ORLY ??

Photos gracieuseté de WENN, Avalon Red et Backgrid.