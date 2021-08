USA Baseball domine dans l’équipe All-Olympic de Tokyo 2020

in

Malgré avoir remporté la médaille d’argent après avoir perdu contre le Japon en finale du tournoi olympique, USA Baseball a dominé dans l’équipe d’étoiles olympiques de la WBSC (Confédération mondiale de baseball et de softball) en contribuant cinq joueurs.

Parmi les joueurs américains sélectionnés dans la meilleure équipe olympique se trouvent le joueur de deuxième but Eddy alvarez, la première base Maisons Triston, le frappeur désigné tyler austin, le lanceur gaucher Antoine Gosé. En outre, Nick Allen il a été désigné meilleur joueur défensif.

Eddy Alvarez, qui a marqué l’histoire du sport américain en remportant une médaille aux Jeux olympiques d’hiver et d’été, s’est démarqué par son travail défensif en éliminant 13 joueurs, en aidant à 17 autres retraits et en obtenant trois doubles jeux.

Casas, la meilleure perspective de Red Sox de Boston, à égalité avec deux autres joueurs pour la première place sur la liste des circuits du tournoi olympique avec trois circuits. De plus, Casas a participé à huit courses. Austin a eu deux circuits, a obtenu sept points produits et a terminé avec une moyenne de 0,429 pour la cause américaine.

Le releveur gaucher Anthony Gosé il était l’un des meilleurs lanceurs du tournoi. Le Bellflower, né en Californie, a lancé 5,1 manches, a affronté 17 frappeurs sans aucun point et n’a accordé qu’un seul coup sûr pour une ERA de 0,00. Pour sa part, Nick Allen était le meilleur joueur défensif de la compétition grâce à ses grands jeux à l’intérieur du losange sans commettre d’erreur.

Reste de l’équipe All-Olympic

Le MVP de l’équipe All-Olympic était le Japonais Tetsuto yamada. Le reste de l’équipe est complété par les Japonais Hayato Sakamoto, arrêt-court, Takuya kai, attrapeur, et Yoshinobu Yamamoto, lanceur droit; les coréens Hyun-Soo Kim, voltigeur gauche et Parc de Hae min, Jardinier central; le dominicain Erick Mejia, troisième base, et les Israéliens Mitch Glasser, voltigeur de droite.