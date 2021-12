USA Basketball annonce des changements d’entraîneurs

Ce fut une semaine étonnamment mouvementée pour USA Basketball.

Dans la foulée de deux médailles d’or aux Jeux olympiques de Tokyo, les équipes 5v5 d’USA Basketball introduisent un nouveau leadership.

La nouvelle a été annoncée mardi que l’entraîneur-chef quadruple champion de la WNBA Cheryl Reeve sera le successeur de Dawn Staley en tant qu’entraîneur de l’USWNT. Et quelques jours plus tard, Adrian Wojnarowski d’ESPN s’est rendu sur Twitter pour annoncer la finalisation de l’entraîneur-chef triple champion de la NBA, Stever Kerr, remplaçant Gregg Popovich.

Kerr et Reeve ont tous deux été entraîneurs adjoints de leurs équipes américaines respectives médaillées d’or lors des derniers jeux olympiques, rendant la transition vers leurs nouveaux postes potentiellement transparente.

Reeve, sans doute le meilleur entraîneur de tous les temps de la WNBA, occupera l’un des postes d’entraîneur les plus prestigieux de tout le basket-ball. L’équipe olympique féminine a remporté 55 matchs consécutifs depuis 1992 et a remporté sept médailles d’or consécutives au cours de cette période.

Steve Kerr héritera d’un défi qui lui est propre. Bien qu’il soit discutable de savoir si le reste du monde a «rattrapé» les États-Unis du point de vue du basket-ball, ils se sont certainement rapprochés. L’USMNT a remporté les quatre dernières médailles d’or olympiques, mais a connu des difficultés lors d’autres Coupes du monde de basket-ball FIBA.

Ne vous attendez pas à ce qu’aucun des nouveaux entraîneurs des États-Unis ne soit en deçà des attentes. Comme mentionné précédemment, Reeve est quatre fois champion en tant qu’entraîneur-chef, tandis que Kerr (+300 cotes COTY à Tipico) en a remporté trois en tant que leader des Warriors et les fait actuellement jouer leur meilleur basket-ball depuis des années.

L’avenir d’USA Basketball est entre de bonnes mains.

Gannett peut gagner des revenus de Tipico pour les références du public à des services de paris. Tipico n’a aucune influence sur ces revenus et n’est en aucun cas dépendant ou lié aux salles de rédaction ou à la couverture médiatique. Voir Tipico.com pour les termes et conditions. 21+ seulement. Problème de jeu ? Appelez 1-800-GAMBLER (NJ), 1-800-522-4700 (CO).