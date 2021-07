USA et Michael Phelps, les objectifs à battre à Tokyo 2020

16/07/2021 à 11h00 CEST

pari

Les États-Unis n’ont pas de nom. Ils sont le pouvoir des puissances et, bien que l’URSS à leur époque et la Chine tentent de les éclipser, c’est impossible. Les Américains sont les meilleurs et ils se sentent mieux. Ils ont une structure sportive enviable et sont une puissance dans pratiquement tous les sports.

Les États-Unis arrivent à Tokyo en tête du tableau historique des médailles avec un avantage abyssal sur le second. Total de 2520 métaux, 1022 or. Des figures brutales de l’ère moderne qui ne cesseront d’augmenter et dont seules les autres nations peuvent rêver. Un disque de rêve qui fait l’envie de tout le monde et qu’il a à Tokyo l’opportunité de continuer à grandir.

En fait, ils sont les favoris pour remporter le tableau des médailles de cette édition avec un quota très faible de [1.1] et qui remportent plus de 43,5 médailles sont versées à [1.83]. Tout ce qui n’est pas qu’ils mènent la table sera une vraie surprise et tout indique que les Américains triompheront à nouveau.

Et dans ce tourbillon de médailles, il y a un athlète qui a le plus contribué. Michael Phelps, le requin de la piscine et une légende des Jeux olympiques mondiaux. A participé à trois Jeux (Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016) et a ajouté une quantité folle de médailles qui est loin d’être répétée.

Il est vrai qu’il y a des athlètes dans d’autres modalités qui n’ont pas la possibilité d’ajouter autant de métaux du fait de leur discipline et du nombre de winchs en jeu, mais le nombre de 28 médailles que Phelps a remportées est encore une donnée tout simplement incroyable. 23 d’entre eux sont en or et, pour vous donner une idée, la deuxième qui a obtenu le plus d’or de l’histoire était Larisa Latynina, une gymnaste soviétique, avec neuf.