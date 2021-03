USA Today licencie le rédacteur en chef de la course et de l’inclusion après avoir faussement accusé le tournage de rocher sur la suprématie blanche ⋆ .

La rédactrice en chef de USA TODAY Sports Race and Inclusion, Hemal Jhaveri, a annoncé vendredi qu’elle avait été licenciée après avoir faussement déclaré qu’un «homme blanc en colère» était responsable de la fusillade de masse de lundi à Boulder, Colorado.

« [I]C’est toujours un homme blanc en colère. Toujours », a déclaré Jhaveri lundi soir avant que la police ne révèle que le tireur était Ahmad Al Aliwi Alissa, 21 ans, un migrant syrien.

Je suis choqué et consterné que le rédacteur en chef de Race and Inclusion d’un grand journal soit en fait un raciste. (Et les pronoms en bio, bien sûr.) Pic.twitter.com/lhP7mKTRj6 – Dave Rubin (@RubinReport) 23 mars 2021

Jhaveri a déclaré dans un article de Medium vendredi que son tweet était une «généralisation excessive» après que des photos du tireur en cours d’arrestation aient été publiées en ligne.

«C’était une erreur de jugement imprudente, envoyée à un moment chaud, qui ne représente pas mon engagement en faveur de l’égalité raciale», a déclaré Jhaveri. «Je regrette de l’avoir envoyé. Je me suis excusé et j’ai supprimé le tweet. »

Malgré la suppression du tweet et ses excuses, Jhaveri a déclaré que USA TODAY l’avait relevée de son poste de rédactrice en chef de la course et de l’inclusion d’ici mardi soir. Elle a suggéré qu’elle avait été licenciée parce qu’elle avait publié des tweets «désignant publiquement la blancheur comme un problème déterminant».

Salut les amis. Quelques nouvelles. Je ne travaille plus chez For The Win et USA TODAY. Voici ce qui s’est passé. https://t.co/0EWw9PQmzq – Hemal Jhaveri (@hemjhaveri) 26 mars 2021

Jhaveri a déclaré avoir reçu un e-mail annonçant son licenciement indiquant qu’elle avait déjà été sanctionnée pour sa conduite sur les réseaux sociaux.

Jhaveri a déclaré qu’aucune précision n’avait été fournie par USA TODAY, mais a déclaré qu’elle soupçonnait que la société faisait probablement référence à un tweet qu’elle a publié en 2017 appelant « le privilège blanc d’un journaliste » et un autre tweet en 2018 qui a repoussé une colonne sportive USA TODAY qu’elle a dit. «A rejeté les violations des droits de l’homme au Qatar comme étant« un peu répressives ».»

«Mes précédents tweets ont été signalés non pas pour inexactitude ou parti pris politique, mais pour avoir publiquement désigné la blancheur comme un problème déterminant», a déclaré Jhaveri. «C’est quelque chose que USA TODAY et de nombreuses autres rédactions à travers le pays ne peuvent pas tolérer.»

Jhaveri a allégué qu’elle avait été soumise à «des micro-agressions constantes et à des remarques purement racistes de la part du personnel majoritairement blanc» au cours de son mandat de huit ans à USA TODAY.

Jhaveri a déclaré qu’on lui avait demandé à deux reprises de ne pas insérer de langage qui aliénerait les lecteurs blancs lors de l’édition des histoires. Elle a également dit qu’un nouveau directeur lui avait demandé d’où elle était «originaire» lors de leur première rencontre. Ce même manager lui a ensuite demandé ce que c’était que d’être indien en apprenant que sa fille prévoyait d’épouser un prénom indien, a déclaré Jhaveri.

Elle a également décrit une réunion sur les normes et l’éthique au cours de laquelle un rédacteur en chef « a fait valoir qu’il était acceptable de nommer les personnes transgenres. »

«Je pourrais continuer», a déclaré Jhaveri. «En près de 8 ans, de nombreux incidents se sont accumulés.»

«Il ne s’agit pas de partialité ou de garder les opinions personnelles hors de Twitter. Il s’agit de contester la blancheur et d’être puni pour cela », a écrit Jhaveri.

«Comme beaucoup d’endroits, USA TODAY valorise« l’égalité et l’inclusion », mais seulement tant qu’il connaît sa juste place, qui est subordonnée à l’autorité blanche», a-t-elle ajouté.

USA TODAY n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

