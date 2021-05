USA Today modifie rétroactivement son éditorial pour utiliser le langage Woke Trans ⋆ .

Question éthique sérieuse pour tout journal non nommé USA Today: si vous acceptez un éditorial d’un auteur représentant un côté d’une question très controversée, est-il juste de changer les mots de cet écrivain pour se conformer au langage que ses adversaires préfèrent? Est-il juste de le faire rétroactivement et sans l’informer? De plus, est-il juste de qualifier sa terminologie originale de «blessante»?

Le 22 mai, USA Today (devise: «Ethics, Schmethics!») A publié un article d’opinion de Chelsea Mitchell (photo), une athlète de piste désormais collégiale qui, en 2020, «a été classée lycéenne la plus rapide au 55 mètres. dans l’État »du Connecticut.

Mais Mitchell a écrit qu’elle «a perdu quatre titres de champion de l’état féminin, deux prix de la Nouvelle-Angleterre et de nombreuses autres places sur le podium pour transgenres coureurs. » En 2019, elle est arrivée troisième au 55 mètres, «derrière deux transgenres coureurs. »

Le problème est que ce n’est pas ce que Mitchell a écrit, ni ce que USA Today a publié à l’origine. Tout au long de son essai, Mitchell a qualifié les coureurs contre lesquels elle a perdu “Masculin.” Et elle l’a fait avec une raison.

Le papier l’a changé. Mitchell a écrit qu’il doutait de ses chances avant une course parce qu ‘«il y a un coureur sur la ligne avec un énorme avantage: un corps masculin. » USA Today l’a modifié pour lire “il y a un coureur transgenre sur la ligne avec un énorme avantage physique”

Quel avantage? De meilleures baskets?

Mitchell et d’autres athlètes concernés, représentés par l’Alliance Defending Freedom, ont intenté une action en justice contre la Connecticut Interscholastic Athletic Conference (CIAC). Il a perdu devant un tribunal de district fédéral, mais l’ADF fait appel devant la cour d’appel fédérale.

Ainsi, les paroles de Mitchell comptent. «Les rédacteurs en chef ont mis des mots dans la bouche de Chelsea sans préavis et après la publication de l’article», a déclaré Elizabeth Ray, directrice des relations avec les médias à l’ADF. «Dans presque tous les cas, ces modifications sont effectuées et négociées avant la publication.»

À moins que vous n’essayiez d’émousser l’argument de l’auteur.

Mitchell a écrit que le CIAC «permet mâles biologiques pour concourir dans les sports féminins et féminins. La pièce a maintenant Mitchell disant: «Le CIAC permet athlètes transgenres pour concourir dans les sports féminins et féminins. »

Tout l’argument de Mitchell est qu’elle a été forcée de rivaliser avec mâles biologiques.

Le journal est presque certainement hostile à la position de Mitchell – il a fait ses preuves récemment. Mais ce qui donne le jeu, c’est ceci, giflé à la tête de l’éditorial modifié:

Note de l’éditeur: cette colonne a été mise à jour pour refléter les normes et les directives de style de USA TODAY. Nous regrettons que des propos blessants aient été utilisés.

Donc, quelqu’un dans le complexe industriel des militants trans s’est plaint que décrire avec précision la biologie est «blessant» et USA Today a neutralisé l’argument de Mitchell. Cela n’a rien à voir avec les «standards et le style» du journal (arrêtez de rire!). Si c’était le cas, comme l’a souligné Ray, cela aurait pu ajouter la note de l’éditeur sans modifier les mots de Chelsea.

Mais cela ne ferait jamais. La gauche a une stratégie qui a fait ses preuves: si vous ne pouvez pas gagner le débat, changez les termes du débat. Il est difficile d’argumenter quand la langue n’a pas de sens.

Ray dit que Mitchell veut que la note de l’éditeur soit supprimée, bien que, tout à fait raisonnablement, elle n’attend pas de réponse de USA Today. Pourtant, USA Today s’est plié une fois à la pression. Qui sait, peut-être qu’il se repliera à nouveau. Contactez la rédactrice en chef Nicole Carroll au 703 / 854-6000 ou sur Twitter @nicole_carroll.