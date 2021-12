Les gros titres des médias le 8 décembre

Dans les médias d’aujourd’hui, Don Lemon de CNN évite de mentionner le témoignage du tribunal selon lequel il a informé Jussie Smollett de la police, un journaliste du New York Times réprimande les voyageurs des compagnies aériennes pour le port de masques défectueux, et la Maison Blanche et CNN vantent une chronique du Washington Post affirmant que Biden empire couverture médiatique que Trump.

USA Today a semblé se demander si les mathématiques étaient racistes dans un titre provoquant Twitter de mardi.

Le titre de l’article disait à l’origine « Les mathématiques sont-elles racistes ? Alors que de nombreux étudiants de couleur luttent avec le sujet, les écoles modifient l’enseignement – parfois au milieu d’un débat intense. » L’article se concentre sur « des recommandations plus audacieuses pour rendre les mathématiques plus inclusives » qui « font exploser le monde de l’enseignement des mathématiques ».

Un rapport de décembre de McKinsey & La société a estimé que les élèves avaient en moyenne trois mois de retard en mathématiques et un mois et demi en lecture. Cependant, les étudiants de couleur ont pris encore plus de retard, selon le rapport. (iStock)

Après que le titre d’origine ait commencé à devenir une tendance sur Twitter, le titre a ensuite été remplacé par « L’enseignement des mathématiques est-il raciste ? Le débat fait rage sur les changements apportés à la façon dont les États-Unis enseignent la matière ».

Les critiques ont interpellé USA Today pour le contenu de l’article et pour avoir changé le titre.

« Les maths ne sont pas racistes… mais les » éducateurs « qui pensent que ça doit être changé et rendu plus facile parce que certains enfants noirs ont du mal avec ça… SONT », a tweeté Tim Young, chroniqueur du Washington Times.

Peter Boghossian, professeur à l’Université d’État de Portland, a écrit : « Non, les mathématiques ne sont pas racistes. Des lieux importants comme @USATODAY, même poser cette question est un signe de maladie culturelle. Les disparités raciales peuvent être corrigées (en partie) en utilisant les meilleures pratiques pédagogiques fondées sur des preuves. qui permettent l’apprentissage des élèves. S’il vous plaît, arrêtez de suggérer que les mathématiques sont racistes. «

« La gauche est devenue tellement raciste qu’elle accuse tout et tout le monde d’être raciste, y compris… les mathématiques », a déclaré le commentateur politique Kim Iversen.

Même quelques libéraux se sont prononcés contre le titre pour avoir offert une interprétation trompeuse de l’article.

La contributrice de MSNBC, Brittany Packnett Cunningham, a tweeté un long fil de discussion comprenant « @USAtoday est farfelu pour avoir écrit un titre comme « les maths sont-ils racistes ? » pour les clics sachant qu’ils parlent d’enseignements mathématiques.

L’article de USA Today faisait suite aux critiques contre les tentatives de la Californie de réformer l’enseignement des mathématiques dans une optique de justice sociale. Lundi, 597 professionnels des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM) ont signé une lettre critiquant le nouveau cadre mathématique proposé par le California Department of Education (CDE).

« Loin d’être délibérément retenu, tous les étudiants devraient avoir la possibilité d’être encouragés et mis au défi de réaliser leur potentiel », indique la lettre. « Ce n’est pas seulement dans leur propre intérêt, mais aussi pour la société et la compétitivité économique de la nation. »

Jessica Chasmar de Fox News a contribué à cet article.