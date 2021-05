USA Today retire “ homme ” de l’éditorial trans de la coureuse après la publication ⋆ .

USA Today a édité rétroactivement un article écrit par un étudiant qui affirmait le sexe biologique pour apaiser plutôt une foule réveillée.

L’article original, rédigé par la star de l’athlétisme collégiale Chelsea Mitchell, expliquait comment autoriser les hommes biologiques qui prétendent être des femmes à participer à des équipes sportives féminines au lycée ou au collège nuit en fin de compte aux athlètes féminines.

«J’étais la fille la plus rapide du Connecticut. Mais les athlètes transgenres en ont fait un combat injuste », a écrit Mitchell. «C’est parce que les hommes ont d’énormes avantages physiques», a-t-elle poursuivi plus tard dans l’article, et «je ne saurai jamais comment mon propre recrutement universitaire a été affecté par la perte de ces quatre titres de champion d’État au profit d’un homme.»

Quelques jours après la publication de la chronique par le média d’entreprise, les rédacteurs de USA Today ont cédé aux pressions des militants et ont supprimé toutes les mentions du mot «homme» dans l’article, les remplaçant par «transgenre» pour éviter d’offenser les plaignants captifs.

«Cette colonne a été mise à jour pour refléter les normes et les directives de style de USA TODAY», indique la note de l’éditeur en haut de l’article. «Nous regrettons que des propos blessants aient été utilisés.»

L’avocate de la liberté religieuse Christiana Holcomb, qui aide à représenter Mitchell, a attiré l’attention sur le changement sur Twitter et a noté l’hypocrisie de USA Today.

«USA Today a violé ses principes pour apaiser la foule. Cette censure flagrante viole la confiance que nous accordons aux médias pour être des intermédiaires honnêtes du débat public », a écrit le conseiller juridique d’Alliance Defending Freedom.

. @ USATODAY a publié l’opinion de notre cliente Chelsea Mitchell sur l’injustice qu’elle a subie en étant forcée de rivaliser avec des athlètes masculins. Mais après les réactions négatives de la foule réveillée, les éditeurs ont unilatéralement changé les mots de Chelsea et les ont qualifiés de «langage blessant». 1/3 pic.twitter.com/tAtzrZgPzt – Christiana Holcomb (@ChristianaADF) 26 mai 2021

USA Today a violé ses principes pour apaiser la foule. Cette censure flagrante viole la confiance que nous accordons aux médias pour être des intermédiaires honnêtes du débat public. L’expérience et le point de vue de Chelsea comptent. C’est pourquoi nous publions sa pièce originale ici https://t.co/bs6lRIxJq0. 3/3 – Christiana Holcomb (@ChristianaADF) 26 mai 2021

L’ADF a rapidement republié l’article de Mitchell détaillant son expérience injuste en tant qu’athlète féminine, ainsi qu’une explication de la façon dont le média d’entreprise a utilisé son pouvoir pour faire taire le message enveloppé dans les mots de l’athlète.

«Le 22 mai, USA Today a publié un article d’opinion de Chelsea Mitchell, cliente de l’Alliance Defending Freedom (Soule c. Connecticut Association of Schools) sur l’injustice qu’elle a subie en tant qu’athlète forcée de rivaliser avec des hommes en piste. Le 25 mai, les rédacteurs en chef de USA Today, sans préavis à Chelsea, ont changé le mot «homme» en «transgenre» tout au long de son article », indique la clause de non-responsabilité en haut de l’article de l’ADF. «Nous reproduisons la version originale de l’article de Chelsea ci-dessous afin que vous puissiez lire ce qu’elle a écrit avant les modifications post-publication de USA Today et la note de l’éditeur, qui attribuaient de manière inappropriée des motifs ‘blessants’ à l’utilisation logique par Chelsea du mot ‘homme’ pour désigner la biologie des hommes qui participent aux sports féminins. »

Alors que USA Today n’a pas répondu à la demande de commentaires de The Federalist, le média d’entreprise corrompu a une longue expérience d’utilisation de son pouvoir éditorial pour soumettre des opinions dissidentes ou pousser certains agendas. En plus d’émettre souvent des «vérifications des faits» partisanes qui cherchent à soutenir des explications biaisées, inutiles et longues à couvrir pour les démocrates, le média d’entreprise emploie également des étudiants pour aider Big Tech à censurer les médias avec lesquels ils ne sont pas d’accord. ou comme.

En avril, USA Today a édité un éditorial de Stacey Abrams après sa publication pour masquer que le politicien démocrate raté avait initialement approuvé le boycott des entreprises de la Géorgie sur sa nouvelle loi sur l’intégrité électorale. L’article, publié pour la première fois le 31 mars, appelait à l’origine les entreprises à retirer leurs affaires de l’État en guise de «réponse passionnée», mais après le réveil, des militants s’en sont pris à Abrams et à d’autres pour avoir potentiellement blessé les entreprises appartenant à des Noirs, USA Today lui a prêté un faveur et a supprimé son soutien. Une note de l’éditeur n’a été ajoutée qu’après que des organisations médiatiques telles que The Federalist aient posé des questions sur le changement furtif.

USA Today a également récemment collaboré avec un groupe anti-armes financé par Michael Bloomberg, candidat démocrate à la présidentielle, pour attaquer un important groupe commercial de l’industrie des armes à feu peu avant que le candidat du président Joe Biden à la tête du Bureau de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs ne soit confronté aux questions du Comité judiciaire du Sénat.

