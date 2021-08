USA : une raison d’espérer dans une sécheresse de 20 ans

Les États-Unis maintiennent leur marasme de boxe aux Jeux olympiques. L’équipe masculine de ce pays sera présentée à Paris 2024 avec un bilan négatif à prendre en compte. Cette année-là marquera la 20e de la dernière médaille d’or masculine aux Jeux. Andre Ward (plus tard grande star et ancien champion du monde professionnel) était le seul à s’être fabriqué avec le métal le plus précieux. Il l’a remporté à Athènes en 2004. Par la suite, les Yankees ont eu trois rendez-vous au cours desquels leurs résultats ont été désastreux. Cette année, à Tokyo, ils se sont améliorés de façon exponentielle venant d’où ils viennent, mais la plus haute case du podium continue de résister.

Entre Pékin, Londres et Rio, la délégation masculine n’a ajouté qu’une médaille (Argent de Shakur Stevenson en 2016). Un très mauvais bilan pour un pays qui est considéré comme une puissance mondiale et qui a les meilleurs événements et entraîneurs au monde. En 2020, l’accent a été mis sur Keyshawn Davis. Les 63 kilos avaient déjà fait ses débuts professionnels, mais l’équipe américaine a réussi à le convaincre d’être à Tokyo. Il est très doué, mais en finale il rencontre celui qui est pour beaucoup le meilleur combattant amateur du moment, Andy Cruz (Cuba). L’agréable surprise pour eux a été Richard Torrez. C’est un petit poids lourd avec un style particulier, mais en rassemblant la guerre, il a pu se qualifier pour la finale. Bahodir Jalolov (Ouzbékistan), une autre des grandes stars de la boxe olympique, était de trop pour Torrez. Il n’a pas eu non plus de chance Duc ragan (57 kg), qui n’est pas entré dans trop de poules et s’est faufilé en finale. Le Russe Albert Batyrgaziyev l’a privé d’or.

Ces résultats donnent de l’espoir aux États-Unis, mais la question demeure. Qu’est-ce qui ne va pas? Ils ont l’une des meilleures carrières au monde, la sélection naturelle est très forte et ils n’arrêtent pas de prendre des perspectives dans le domaine professionnel, mais chez l’amateur ils restent stagnants. L’argent, puisque de nombreuses promesses reçoivent des offres importantes pour faire le saut vers le professionnel sans attendre les Jeux, et la précocité croissante, de nombreuses promesses valent d’aller aux Jeux mais comme ils n’ont pas 18 ans, ils préfèrent faire leurs débuts en tant que professionnel pour attendre, ce sont les raisons de cette sécheresse. Les États-Unis, qui ont eu des médaillés comme Muhammad Ali, Óscar de la Hoya et Floyd Mayweather, Il n’a pas trouvé de soulagement depuis des années. Et dans ce cas, 20 ans, c’est long.

Dans la catégorie féminine, ils ont signé la pire performance de l’histoire

Le citron vert est arrivé aux États-Unis dans la catégorie féminine. Les femmes n’ont pu participer aux Jeux qu’en 2012. A Londres et à Rio de Janeiro, les États-Unis ont eu l’une des meilleures boxeuses de l’histoire : Claressa Shields. Elle a réussi à être double championne olympique et en 2016, elle a fait le saut dans le domaine professionnel. L’équipe féminine des Yankees n’a jamais été très prolifique (seule Marlen Esparza, bronze à Londres, avait remporté une médaille), mais la grande star a sauvé la situation et avec ses médailles d’or nous a fait oublier les mauvais résultats du reste de l’équipe. A Tokyo, sans Claressa (championne du monde unifiée dans deux divisions et s’essayant actuellement au MMA), le vide était grand et aucun Américain ne pouvait le combler. Seul Oshae Jones s’en est approché, qui a remporté le bronze (69 kg). Malgré cela, du côté féminin, les États-Unis ont eu le pire résultat de leur histoire.