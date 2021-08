USA vs Chine : qui a le plus de poids sur le marché de la crypto ?

Les États-Unis et la Chine sont deux superpuissances à la pointe de la technologie dans le monde contemporain. L’une des avancées les plus significatives est celle du marché de la cryptographie dans lequel évoluent des secteurs importants de l’économie. Dans ce scénario, Pékin semble avoir plus de poids, ce qui met en doute la préparation des Etats-Unis à dominer dans ce nouveau monde financier.

Les États-Unis ont un grand poids dans le monde des monnaies numériques, notamment dans le domaine des investissements institutionnels. Malgré cela, il semble que son influence ne soit pas aussi grande qu’on le pense. C’est du moins ce que l’on observe à propos des décisions étatiques.

Dans le cas des annonces de la Chine concernant Bitcoin, elles secouent ce marché. D’autre part, des événements qui semblaient d’un grand poids, comme la loi sur les infrastructures des États-Unis, sont passés inaperçus en ce qui concerne leur influence sur le prix et la relation d’achat et de vente des monnaies numériques.

Le marché de la cryptographie est-il plus enclin à ce que dit la Chine ?

Bien que la Chine puisse être considérée comme un pays sans crypto, jusqu’à récemment, sa parole dominait le marché de la crypto. Si la télévision d’État du pays asiatique a fait l’éloge des crypto-monnaies, le prix du Bitcoin a grimpé en flèche. Au contraire, si un fonctionnaire y faisait référence de manière désobligeante, le prix chuterait.

Tout cela a été maintenu jusqu’à la récente interdiction de l’exploitation minière dans ce pays. Certaines mesures ont fait chuter le hashrate du Bitcoin, mais n’ont pas affecté son prix comme prévu. A l’autre bout du monde, la principale puissance économique mondiale ne semble pas avoir autant d’influence que le géant asiatique.

Le cas de la loi sur les infrastructures en est l’un des exemples les plus clairs. Bien qu’il soit considéré, en théorie, comme une défaite pour les crypto-monnaies, il n’a pas eu l’impact le plus redouté. Les développeurs ont poursuivi leur vie et leurs projets alors que le marché continue de s’épanouir. Bitcoin cherche à briser la résistance des 50K et avec sa montée en puissance, il fait émerger l’ensemble du marché de la cryptographie.

Y a-t-il une raison pour laquelle la voix de la Chine a plus d’influence que celle des États-Unis sur le marché des crypto-monnaies ? Bien sûr il y a des raisons, le problème est de les déterminer précisément. L’un des plus probables pourrait être le caractère du gouvernement qui différencie les deux pays.

La capacité d’influencer les États-Unis et la Chine sur le marché de la cryptographie semble être en faveur du deuxième pays.

La rigidité de la Chine

La division des pouvoirs aux États-Unis permet à l’ordre démocratique de fonctionner, du moins dans ce type de cas. Les défenseurs peuvent faire appel, faire pression et corriger. Il s’agit d’un système flexible qui permet d’abroger les lois à l’avenir.

De son côté en Chine, tout dépend de la décision d’une séance plénière du Comité central du Parti communiste, que ce soit sur le marché de la crypto ou dans tout autre secteur. Un petit groupe de personnes prend une décision qui est ensuite transmise à l’Assemblée législative pour approbation, généralement avec 100 % des voix. Les discussions se limitent à l’éloge de la sage vision du Parti et c’est là que l’affaire demeure.

L’étape suivante consiste à appliquer la loi à la lettre. Les mineurs chinois ont peu d’espoir d’un changement de posture, ce qui explique la rapidité avec laquelle ils se sont conformés à l’interdiction. La plupart d’entre eux se sont déconnectés et ont vendu leurs machines. D’autres ont migré.

Tout cela contraste avec l’alternance qui existe aux États-Unis. Des représentants différents qui ne sont pas liés par une idéologie centralisée peuvent être des vecteurs de pression. Cela semble être le pari des entrepreneurs, jusqu’à présent, défavorisés du marché des crypto-monnaies.

Le but est que les crypto-monnaies ne dépendent d’aucun pouvoir

Quelle que soit la raison qui donne plus de poids à la Chine qu’aux États-Unis, l’objectif du marché de la cryptographie est de se distinguer des deux. La décentralisation du minage de Bitcoin est une faveur que la Chine a faite par inadvertance aux crypto-monnaies.

Ce dernier annule presque complètement la possibilité d’une attaque à 51%. Aucun gouvernement ne pourra menacer les crypto-monnaies dans ce domaine. Bref, on peut dire qu’avec seulement une décennie d’existence, les crypto-monnaies sont devenues immunisées. Et c’est une tendance qui continue de se renforcer.

Les tentatives des régulateurs, c’est le nouveau défi qui s’annonce pour le marché de la crypto. On peut être assuré à l’avance que les gouvernements ne pourront pas arrêter les crypto-monnaies. Mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas la capacité d’infliger des dégâts, des retards et des embuscades.

