Le 100 mètres masculin aux Jeux Olympiques ne sera tout simplement pas le même sans Usain Bolt.

Le sprinteur légendaire a remporté l’or lors de trois Jeux olympiques consécutifs – Pékin 2008, Londres 2012 et Rio 2016 – battant des records et entrant dans l’histoire dans le processus.

Bolt a remporté l’or à trois Jeux Olympiques différents

Bolt a pris sa retraite de l’athlétisme en 2017

Bolt a pris sa retraite de l’athlétisme après les Championnats du monde 2017, où il a remporté le bronze lors de sa dernière course en solo sur 100 m, mais s’est ensuite arrêté lors de son dernier concours lors de la finale du relais 4×100 m.

Après avoir refusé un fauteuil roulant, il a traversé la ligne d’arrivée en boitillant aux côtés de ses coéquipiers – mais, malgré sa carrière légendaire se terminant dans un chagrin, Bolt restera l’un des plus grands concurrents de la piste.

Le Jamaïcain s’est fait un nom à l’âge de 21 ans aux Jeux olympiques de Pékin lorsqu’il a établi un nouveau record du monde – 9,69 secondes – au 100 m masculin.

C’était un exploit encore plus impressionnant étant donné qu’il l’a fait avec ses lacets dénoués !

Bolt a terminé si loin de ses concurrents qu’il a pompé sa poitrine en franchissant la ligne d’arrivée et s’il ne l’avait pas fait, un meilleur temps final aurait été enregistré.

Pendant son séjour à Pékin, Bolt a révélé qu’il était alimenté par les CHICKEN NUGGETS parce qu’il pensait que la nourriture chinoise avait un goût «bizarre».

Bolt a épaté la concurrence à Pékin

Dans son autobiographie, Faster than Lightning, Bolt a écrit : « Au début, j’ai mangé une boîte de 20 pour le déjeuner, puis une autre pour le dîner.

« Le lendemain, j’avais deux boîtes pour le petit-déjeuner, une pour le déjeuner et une autre en couple le soir. J’ai même pris des frites et une tarte aux pommes pour aller avec.

Bolt a estimé qu’il avait mangé 1 000 pépites de poulet McDonald’s pendant les Jeux olympiques de Pékin.

C’est donc une bonne chose qu’ils soient gratuits, avec un restaurant McDonald’s dans le village olympique servant de la nourriture gratuite pour les athlètes.

Le joueur de 34 ans est entré une fois de plus dans l’histoire un an plus tard lorsqu’il a établi un nouveau record au 100 m masculin avec un temps de 9,58 secondes aux Championnats du monde de 2009.

La célébration emblématique de Bolt ne sera jamais oubliée

En plus de ses trois victoires olympiques sur 100 m, Bolt a également remporté trois médailles d’or dans les courses de 200 m – il est le seul sprinteur à remporter des médailles d’or dans les deux distances lors de trois Jeux consécutifs.

Il a également remporté deux médailles d’or au relais 4x100m et détient le record du monde dans les trois disciplines.

Pas étonnant qu’il soit considéré comme l’un des plus grands olympiens de l’histoire.

Aujourd’hui, Trayvon Bromell, Fred Kerley et Ronnie Baker des États-Unis, Andre de Grasse du Canada, Akani Simbine d’Afrique du Sud et son compatriote jamaïcain Yohan Blake sont les sérieux prétendants à la couronne du 100 m de Bolt.

Yohan Blake a une chance d’obtenir enfin une médaille d’or individuelle après des années de compétition sous l’ombre de Bolt

Les épreuves d’athlétisme aux Jeux de Tokyo battent leur plein ce week-end, avec le 100 m masculin sur lequel tous les fans seront à l’écoute et où une nouvelle star mondiale peut émerger.

Les courses préliminaires ont eu lieu samedi, avant que la finale n’ait lieu un jour plus tard dimanche où un nouveau médaillé d’or sera couronné.

Et les athlètes impliqués seront sûrement reconnaissants de ne pas avoir de Bolt en prime à chasser.

