Usain Bolt envoie un message émouvant à Aaron Rodgers au milieu de la tourmente des Packers

Usain Bolt a un message pour Aaron Rodgers alors que le camp d’entraînement se rapproche des Packers de Green Bay. La légende olympique est un grand fan des Packers et ne veut pas voir Rodgers quitter Green Bay. Bolt a parlé de la situation de Rodgers à Sports Illustrated et pense que les Packers sont sur le point de remporter un Super Bowl. Mais ils ont besoin de Rodgers pour y arriver.

“Je prierais Aaron Rodgers de rester”, a déclaré Bolt. “L’année dernière, nous étions très proches, si proches. Cette année, après le repêchage, nous avons eu beaucoup de bons joueurs et beaucoup de gars qui sont restés, vous voyez ce que je veux dire ? Davante Adams et tout le monde.” Bolt a ensuite déclaré: “J’ai besoin qu’Aaron Rodgers reste. S’il vous plaît, restez! Nous avons besoin de vous!”

“Aaron Rodgers, s’il vous plaît restez à Green Bay. Nous avons besoin de vous.” @usainbolt ne veut pas voir Rodgers quitter ses Packers bien-aimés 😢 pic.twitter.com/rlqNfxABVh – Sports Illustrated (@SInow) 22 juillet 2021

En avril, il a été rapporté que Rodgers avait dit aux membres de l’organisation Packers qu’il ne reviendrait pas à Green Bay. Il n’a participé à aucun entraînement hors saison, y compris au minicamp, et personne ne sait vraiment s’il sera au camp d’entraînement. Rodgers n’a parlé de ses problèmes avec les Packers qu’en mai lors de son apparition sur SportsCenter et a déclaré que les problèmes avaient commencé l’année dernière.

“Une grande partie de cela a été déclenchée l’année dernière, et la clé a été en quelque sorte jetée dedans lorsque j’ai remporté le titre de MVP et joué comme j’ai joué l’année dernière”, a déclaré Rodgers. “C’est juste un peu, je pense, un débordement de tout cela. Mais il s’agit des gens, et c’est la chose la plus importante. Green Bay a toujours été à propos des gens – de Curly Lambeau en tant que propriétaire et fondateur à la années 60 avec [Vince] Lombardi et Bart Starr et tous ces noms incroyables aux équipes des années 90 avec entraîneur [Mike] Holmgren et Favrey [Brett Favre] et le ministre de la Défense [Reggie White] à la course sur laquelle nous avons été. “

Bolt a raison de dire que les Packers sont proches. L’équipe a perdu contre les Buccaneers de Tampa Bay lors du match de championnat NFC en janvier, et c’était la deuxième année consécutive qu’ils atteignaient le match avant le Super Bowl. Green Bay est l’une des équipes les plus talentueuses de la NFL, mais ne pas avoir Rodgers remettrait l’équipe en place puisque leur quart-arrière de sauvegarde, Jordan Love, n’a pas joué dans un match de la NFL.