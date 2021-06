Usain Bolt révèle les noms de jumeaux nouveau-nés

in

L’ancien champion olympique Usain Bolt a révélé le nom de ses nouveaux bébés jumeaux : Saint Leo et Thunder.

Bolt et son partenaire Kasi Bennett ont publié des photos des nouveaux arrivants, ainsi que leur sœur Olympia Lightning Bolt, sur leur Instagram le jour de la fête des pères.

Saint Leo est le deuxième prénom du sprinteur, qui détient les records du monde du 100 m et du 200 m.

Bennett a légendé l’une des photos : « Joyeuse fête des pères à mon amour de toujours ! @usainbolt

«Tu es le roc de cette famille et le plus grand papa de nos petits. Nous t’aimons dans un monde sans fin !

Bolt a remporté les médailles d’or olympiques du 100 m et du 200 m aux Jeux de 2008, 2012 et 2016 et a pris sa retraite après les Championnats du monde de 2017.

Le joueur de 34 ans enfilera également ses chaussures de football pour Soccer Aid, aux côtés de la star de télé-réalité Mark Wright, présentateur de télévision Ore Oduba et Kem Cetinay de Love Island pour le match de charité au stade Etihad de Manchester City en septembre.