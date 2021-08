Usain Bolt se rend à l’Italie et nomme Jacobs “héritier”

Usain Bolt a déjà donné son feu vert à Marcell Jacobs, le nouveau champion olympique du 100. Italien de Brescia. « C’est l’héritier, un sprinteur de grande classe », a déclaré le Lightning dans une interview au Corriere della Sera : «Le 100 est la course la plus prestigieuse de tous les Jeux. Le test était très ouvert, mais Jacobs a fait de son mieux à l’époque le plus important de l’année. Félicitations à lui et à l’Italie, qui a aussi décroché l’or au relais, wow ! ».

Jacobs, 26 ans, n’était pas un athlète bien connu jusqu’en 2021. Il a d’abord remporté les championnats d’Europe en salle, puis a battu le record d’Italie avec 9,95. Mais à Tokyo, c’est le big bang. 9,94, 9,87 et 9,80 en finale, record d’Europe et médaille d’or olympique. “J’avoue que je n’avais pas entendu parler de lui avant ces Jeux, je ne le connaissais pas”, dit Bolt.

Bolt a également parlé de la piste de Tokyo : “C’est vraiment rapide, regardez les records qui ont également été réalisés sur le 400 haies (en référence aux tampons Warholm et McLaughlin)”. Et pour conclure, Bolt revient à Jacobs : « La performance qu’il a eue en playoffs, en demi-finales et en finale montre qu’il était très fort mentalement.

ANDREJ ISAKOVIC (.)

Le nouveau talent italien explique que l’une des clés de sa progression est “la santé mentale“. Son entraîneur Nicoleta Romanizzi lui a recommandé de réparer la relation qu’il entretenait avec son père et il est clair qu’il l’a fait.. “Marcell avait tout dans ses jambes et dans son cerveau, il avait juste besoin de se débloquer pour faire son travail”, explique l’expert à propos du nouveau prodige du 100, qui apparaît toujours publiquement amical et insouciant. Il est d’accord avec Usain.

Bolt admet qu’il est heureux pour Jacobs, quelle que soit sa nationalité: “Je ne me suis jamais soucié d’où venaient mes rivaux. C’est la beauté, n’importe qui sur la planète peut courir vite. Jacobs l’a fait.”