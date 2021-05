USB-C Revision 2.1 prépare les fabricants pour les appareils 240 W et USB4

Si vous avez été en mesure de vous résumer d’avoir cinq chargeurs différents pour tous vos appareils différents à un excellent chargeur de 100 W qui peut tout charger, de vos meilleurs écouteurs sans fil à votre fidèle Chromebook au cours des dernières années, vous avez deux normes à remercier. pour cela: USB Type C et Power Delivery. La dernière révision majeure pour les câbles et connecteurs USB-C était de retour en 2019, mais aujourd’hui, le Forum des implémenteurs USB – qui comprend à peu près toutes les grandes sociétés d’électronique, d’Apple à Xiaomi – a fait ses débuts avec la révision 2.1.

La documentation des spécifications mise à jour comprend 415 pages de tableaux, de schémas et de génie électrique très secs, mais parmi eux, nous pouvons voir des mises à jour importantes en cours. Plus particulièrement, la révision 2.1 ouvre la voie aux appareils USB4 et aux prochaines révisions de Power Delivery, qui apportera une charge de 240 W via la nouvelle sous-spécification Extended Power Range. Pour mettre ce nombre en contexte, le chargeur de votre téléphone se recharge généralement entre 18 et 25 W, les Chromebooks se chargent presque tous à 45 W et les Macbook Pro les plus puissants peuvent charger à 96 W.

Certains ordinateurs portables Windows peuvent charger jusqu’à 130 W sur USB-C – et peuvent aller de 180 à 240 W avec des fiches cylindriques à l’ancienne – mais ces chargeurs USB-C de 130 W cassent techniquement les spécifications actuelles de Power Delivery pour le faire. L’USB-IF révisera bientôt Power Delivery pour présenter de nouvelles spécifications permettant une charge plus sûre à des vitesses plus élevées que la limite actuelle de 100 W. Une partie de ces préparatifs consiste à préparer le Type-C pour cette nouvelle plage de puissance étendue et les nouvelles contraintes et problèmes spécifiques de câble / connecteur qui peuvent résulter de ces tensions beaucoup plus élevées, telles que les risques plus élevés de formation d’arc lors du débranchement d’un câble sous tension.

L’introduction de l’EPR signifiera que les câbles SPR (Standard Power Range) à vitesse maximale actuels seront obsolètes et que tous les câbles qui transfèrent la puissance au-dessus de 3 ampères doivent encore être marqués électroniquement. Tout cela pour dire que j’aurais probablement hésité à acheter de nouveaux câbles USB-C dans un avenir immédiat, car nous allons commencer à voir une nouvelle génération de câbles de type C qui fonctionnent avec EPR soit vers la fin de cette année. ou dans les premiers mois de 2022. À tout le moins, la prochaine classe de câbles sera plus sûre car l’USB-IF continue d’affiner ses exigences en matière de composants et de construction de câbles.

