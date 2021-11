Pièce en USD (USDC)

L’USDC Issuer Circle lance Venture Arm, annonce une expansion et un investissement sur le marché de Singapour

AnTy10 novembre 2021

Le chef de la banque centrale de Singapour a quant à lui averti les investisseurs de détail qu’il « fronde les sourcils » sur la crypto « en tant qu’actif d’investissement » pour eux parce que leurs prix « ne sont ancrés sur aucun fondement économique ».

L’émetteur de stablecoin de l’USDC Circle a lancé sa branche d’investissement appelée Circle Ventures pour favoriser le développement du développement de l’écosystème blockchain et l’accélération des nouvelles technologies, produits et protocoles nécessaires pour prospérer.

Circle investira dans des entreprises en démarrage pour accélérer leur développement et leur contribution à sa mission commune par le biais de sa branche Venture.

Cette semaine, Circle a également annoncé son intention d’investir sur le marché de Singapour. Il prévoit en outre de se développer sur ce marché, pour lequel il a lancé le processus de demande pour obtenir les licences et les enregistrements applicables à Singapour.

« MAS a toujours été à la pointe de l’innovation fintech », a déclaré Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle.

« Nous sommes honorés de travailler avec MAS et sommes impatients de collaborer avec des entreprises singapouriennes sur nos initiatives d’innovation. »

Circle prévoit également d’établir une plaque tournante pour le marché plus large de l’Asie-Pacifique basé à Singapour.

« Nous savons qu’ils apporteront de l’innovation, des investissements et des opportunités à Singapour, et cela commence par notre soutien à leur projet Lighthouse », a déclaré Sopnendu Mohanty, directeur financier de l’Autorité monétaire de Singapour (MAS).

Après Tether (USDT), le premier stablecoin avec une capitalisation boursière de 75 milliards de dollars, l’USDC est le deuxième plus grand stablecoin avec une capitalisation boursière de 34,65 milliards de dollars. Actuellement, l’USDC représente 25,3% du marché des pièces stables, contre 12,3% il y a un an et à peine 8% en novembre 2020.

Avertissement concernant les problèmes de Singapour

Cette semaine, le régulateur financier de Singapour a également mis en garde contre les risques potentiels pour les investisseurs de détail en raison de « fortes fluctuations spéculatives » dans les actifs cryptographiques qui peuvent entraîner des « pertes importantes ».

S’exprimant lors du Singapore Fintech Festival, le directeur général de MAS, Ravi Menon, a déclaré que la banque centrale « favorise les crypto-monnaies ou les jetons en tant qu’actif d’investissement pour les investisseurs de détail » car leurs prix ne sont « ancrés sur aucun fondement économique ».

Les crypto-monnaies ont quant à elles connu un début de semaine haussier alors que Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique, il y a à peine une heure, il a atteint un nouveau sommet historique à 68 728 $ tandis que l’Ether a atteint un nouveau sommet à 4 845 $.

Le patron du principal régulateur a également déclaré que les jetons blockchain et crypto pourraient apporter « de nombreux avantages potentiels », tels que la facilitation de paiements transfrontaliers moins chers et plus rapides.

En ce qui concerne une monnaie numérique de banque centrale, Singapour n’est pas pressé car l’argent physique ne va nulle part en tant que tel ; avoir besoin d’un dollar singapourien numérique est « discutable à ce stade ».

« Le cas d’une CBDC de détail à Singapour n’est pas urgent », a-t-il déclaré, ajoutant que les paiements électroniques dans le pays sont déjà « omniprésents, très efficaces ».

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.