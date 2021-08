USDT “entièrement soutenu” ⋆ Crypto nouveaux médias

La capitalisation boursière de Tether est entièrement soutenue par des réserves. C’est selon Moore Caïman, une société qui a réalisé un audit de la CRR (Rapport des réserves consolidées).

Selon les conclusions de Moore, au 30 juin 2021, Tether a un actif consolidé de plus de 62,7 milliards de dollars, tandis que le passif s’élève à 62,6 milliards de dollars, ce qui signifie que les actifs dépassent les passifs, et donc Moore note que :

“Les réserves du groupe détenues pour ses actifs numériques émis dépassent le montant nécessaire pour racheter les jetons d’actifs numériques émis”.

Dans l’annonce officielle, Tether souligne que :

“Le rapport montre à nouveau clairement et sans ambiguïté que tous les jetons Tether sont entièrement adossés à des réserves et fournit une ventilation complète de ces réserves”.

Paul Ardoino, directeur de la technologie chez Tether, a déclaré :

« En tant que leader de l’industrie, nous comprenons l’importance de la transparence et de la responsabilité. Notre avis d’assurance le plus récent de Moore Cayman confirme à nouveau que Tether est entièrement soutenu. Un portefeuille sain et conservateur mettant l’accent sur la liquidité continue d’alimenter notre croissance et notre confiance dans nos offres innovantes ».

Tether’s reserves, la reine des stablecoins

Tether a vu sa capitalisation boursière monter en flèche en 2021. Grâce en partie au battage médiatique du bitcoin, la capitalisation boursière de Tether a rapidement dépassé les 60 milliards de dollars.

En fait, cette croissance ne devrait pas surprendre autant : Tether est en fait le stablecoin le plus largement utilisé dans l’industrie.

Ses réserves ne sont pas seulement des espèces, mais aussi des titres et des actifs numériques, entre autres. Ceux-ci inclus:

plus de 30 milliards de dollars sont en papier commercial et certificats de dépôt; 15 milliards de dollars sont en bons du Trésor; plus de 2 milliards de dollars en jetons numériques.

Tether avait déjà rendu ses réserves publiques en mars, bien que sa capitalisation boursière soit bien inférieure à l’époque. Avec le nouveau rapport, le stablecoin vise à augmenter son niveau de transparence. Vraisemblablement, cette pratique sera répétée pour accroître la confiance des investisseurs.

Articles Similaires

Plus de l’auteur

Lien source