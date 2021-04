USDT, USDC et BUSD représentent 93% de la capitalisation boursière stable

Les recherches du fournisseur d’analyse en chaîne Glassnode ont révélé que les trois premières pièces stables représentent plus de 90% de la capitalisation boursière totale du secteur.

Le rapport «Week On-chain» de Glassnode du 13 avril a révélé que les trois principales pièces stables – Tether (USDT), USD Coin (USDC) et Binance USD (BUSD) – ont connu une croissance significative au cours des six derniers mois pour représenter une capitalisation combinée de plus de 60 milliards de dollars, soit 92,75% du marché du stablecoin.

En revanche, il y a six mois, la capitalisation combinée des pièces stables pour ces trois pays était inférieure à un tiers de ses niveaux actuels à 19,2 milliards de dollars. À la même époque l’année dernière, les pièces stables ne valaient que 7 milliards de dollars combinés.

L’analyse a comparé la croissance des pièces stables à la capitalisation boursière de Bitcoin, identifiant une corrélation claire entre les deux. Le rapport a également révélé que l’offre de l’USDT a continué d’augmenter au cours des dernières semaines malgré la tendance latérale du BTC, alors que la croissance de l’USDC et du BUSD a ralenti.

Capitalisation boursière BTC vs offre stable de pièces de monnaie: Glassnode

Le rapport note des creux historiques pour sa métrique du ratio d’approvisionnement de Stablecoin (SSR), qui mesure la capitalisation boursière de Bitcoin par rapport à l’offre totale de stablecoins pour estimer le «pouvoir d’achat» mondial du secteur des stablecoins.

Lorsque les prix du BTC sont bas, l’offre de pièces stables peut en acheter une plus grande partie pour faire grimper les prix. À l’inverse, à mesure que les prix augmentent, les pièces stables disponibles peuvent acheter moins, ce qui réduit l’influence sur les prix. Glassnode a conclu:

«La croissance des approvisionnements stables en pièces de monnaie tout au long de 2020-2021 a maintenu la métrique SSR près de ses plus bas historiques, ce qui suggère un pouvoir d’achat relativement élevé de dollars natifs numériques. La demande de dollars numériques semble suivre le rythme de la demande de Bitcoin et des crypto-monnaies dans leur ensemble. »

La capitalisation boursière de Tether a plus doublé depuis le début de 2021 pour atteindre actuellement un record de 45,6 milliards de dollars, selon le rapport sur la transparence de Tether. Le site Web de Circle a signalé un sommet historique de 11,5 milliards de dollars USDC le 9 avril, tandis que Goingecko a estimé l’offre de BUSD à 5,1 milliards de dollars le 13 avril.

Le 7 avril, le PDG de Circle, Jeremy Allaire, a prédit que son USDC stable pourrait bientôt surpasser PayPal en valeur de règlement.