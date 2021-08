Usher Bucks prend tout son sens après que le danseur en résidence vole la vedette

Huissier a pris beaucoup de chaleur plus tôt cette année après avoir été accusé d’avoir jeté de la fausse monnaie sur de vraies strip-teaseuses – mais quand vous voyez cela … ses soi-disant « bucks » sont A-OK dans le contexte.

Regardez ces vidéos extraites de l’un des spectacles de résidence d’Usher à Vegas le week-end dernier – au cours de laquelle un danseur exotique a pris d’assaut la scène (et tout le bâtiment) après avoir exécuté une routine de pôle pendant “Bad Girl” de M. Raymond … avec un ensemble de type club en remorque.

c’est son spectacle. point final. pic.twitter.com/V5981uN2Vv – Savour Spice Co. Rep (@kailahdee) 15 août 2021 @kailahdee

Le nom de la femme est Isis (la déesse) … et elle est à moitié nue sur le poteau, faisant toutes sortes de flips et de tours dans les airs, tout en twerkant et en frappant ses bottes ON BEAT en même temps – ceci pendant qu’Usher et le reste de ses collègues interprètes regardent et jeter un peu de vert son chemin. Certains ont émis l’hypothèse que, oui, ils pourraient être des dollars Ush.

Tout cela fait partie de la performance de ce morceau, semble-t-il, avec la scénographie conçue pour faire partie d’une pièce de théâtre plus large mettant en évidence le récit de “Bad Girl” sur lequel Usher chante. Donc, dans ce cadre – où la danse n’est pas “réelle”, en soi – c’est NBD de jeter son argent bidon. Droite???

Lire du contenu vidéo

@isisthe_goddesss / Instagram

TORT!!! Ou alors il semble, de toute façon, basé sur la réaction de certains utilisateurs de Twitter au clip – qui est depuis devenu viral – qui * semble * en fait être contrarié que cette fille ait pu recevoir de l’argent drôle au lieu de vrai factures … même si elle est dans la série.

Que la soi-disant indignation à ce sujet soit sincère ou non – nous pouvons facilement peser et dire que l’idée d’être fou que ce danseur n’ait pas collecté de vrais billets verts pendant le spectacle est tout à fait scandaleuse. Parce que, franchement, elle collectionne probablement beaucoup plus pour son rôle de BTS.

Bien sûr, il est tout à fait possible que les gens donnent simplement du fil à retordre à Usher (en plaisantant) à cause de la brève controverse d’il y a quelques mois, où une strip-teaseuse qui ne faisait pas partie de son émission a affirmé qu’il avait jeté de l’argent à Ush à la place. de vraie pâte… qui il a réfuté.

Quoi qu’il en soit, la résidence du mec continue d’être un succès retentissant – l’endroit semble bondé à chaque fois qu’il y va, et les célébrités se font un devoir de venir voir celui-ci en personne. Et, avec des chiffres époustouflants comme celui-ci… vous pouvez voir pourquoi !