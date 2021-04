Usher Raymond des Hustlers sous le feu après avoir prétendument jeté de l’argent faux au club de strip-tease

Ok, ignorons le temps et les efforts consacrés à l’impression de ces «Ush-Bucks», qui ne servent à rien d’autre que la publicité de la résidence d’Usher à Las Vegas qui débute en juillet. Laissons également de côté la décision étrange avec un profil latéral du musicien pour cette offre non légale, même si aucun des hommes sur les factures réelles n’est présenté de cette façon. Pour le dire clairement et simplement, si Usher a effectivement donné ce faux argent aux strip-teaseuses qui ont dansé pour lui récemment, c’est honteux au mieux et au pire illégal. Si vous comptez embaucher ces femmes pour leurs services, vous feriez mieux de les payer avec de l’argent réel, car on ne peut pas couvrir leur loyer et leurs courses avec «Ush-Bucks».