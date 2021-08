Usher répond aux commentaires d’auto-réglage de T-Pain qui ont causé une dépression ⋆ 10z viral

*Huissier a répondu à T-Douleur admettant récemment qu’une conversation qu’ils ont eue dans un avion en 2013 l’a laissé déprimé après que le chanteur de “You Got It Bad” lui a dit qu’il avait “foutu” l’industrie de la musique lorsqu’il utilisait Auto-Tune.

T-Pain a rendu le logiciel de manipulation audio populaire avec ses chansons à succès au début des années 2000.

“Usher était mon ami”, a déclaré T-Pain dans la série Netflix “This Is Pop”. «Je respecte vraiment Usher. Et il a dit: ‘Je vais te dire quelque chose, mec. Vous avez un peu foutu la musique.’”

Usher a ajouté: “‘Ouais mec, tu as vraiment foutu la musique pour de vrais chanteurs.’ J’étais comme, ‘Qu’est-ce que j’ai fait? Je suis sorti et j’ai utilisé Auto-Tune.’ Il m’a dit : ‘Ouais, tu as tout foutu en l’air.’ Je me dis ‘Mais je l’ai utilisé, je n’ai pas dit à tout le monde de commencer à l’utiliser.'”

T-Pain a déclaré que ces remarques l’avaient laissé déprimé pendant 4 ans. Écoutez-le le dire via le clip ci-dessous.

LIRE LA SUITE: T-Pain admet que les remarques d’Usher sur le réglage automatique l’ont laissé déprimé pendant 4 ans [VIDEO]

Lors d’une récente interview avec Billboard, Usher a déclaré qu’il était “heureux” que Pain ait partagé l’histoire.

«Je suis heureux que T-Pain ait dit quelque chose – je ne sais pas si c’était avant ou après notre conversation réelle, après avoir entendu ce qui a été dit. C’était très blessant de savoir qu’il avait connu ce genre de difficultés dans la vie », a déclaré Usher. « Je ne souhaiterais cela à personne. Les conversations privées pour moi ont toujours été destinées à élever. Mais quand ou si les gens en obtiennent des morceaux, ils peuvent toujours avoir une autre interprétation. Mais nous avons parlé depuis et nous sommes bons.

Pendant ce temps, T-Pain a signé un accord avec PodcastOne, la plateforme de podcast de LiveXLive Media, en lançant Nappy Boy Radio, une série de podcasts et de vidéos.

Par date limite, la série présente des conversations entre T-Pain et certains de ses amis célébrités/influenceurs, dont Peyton List, Xolo Maridueña, Jacob Bertrand et Joe Seo de Cobra Kai, Mike Tyson, Lil Jon, Steve-O, Jazzy Pha et Slim Jxmmi.

“Trop de conversations et d’interactions que j’avais avec diverses personnes continuaient de se terminer de la même manière, avec moi disant” putain, nous aurions dû enregistrer cela “, nous avons donc décidé de faire exactement cela et de lancer le podcast Nappy Boy Radio. Le partenariat avec PodcastOne, une entreprise qui privilégie le talent, était une évidence pour nous », a déclaré T-Pain.