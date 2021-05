Usher sera l’hôte et se produira aux iHeartRadio Music Awards 2021 ⋆ .

Quelques semaines avant le spectacle officiel, il a été annoncé que Huissier est sur le point d’accueillir et de se produire aux iHeartRadio Music Awards 2021, aux côtés de certaines des plus grandes stars de la musique.

Les iHeartRadio Music Awards 2021 devraient être diffusés le 27 mai et le chanteur de «Confessions» devrait occuper le devant de la scène en tant qu’animateur de l’émission. L’icône du R&B dirigera la 8e édition de la populaire cérémonie de remise des prix, en direct du Dolby Theatre de Los Angeles. Mettant en valeur les artistes musicaux les plus populaires sur toutes les stations et applications iHeartRadio, le spectacle devrait décerner des prix dans un total de 36 catégories.

L’artiste d’enregistrement Usher Raymond pose dans les coulisses lors de la 49e cérémonie annuelle d’intronisation et de remise des prix du Songwriters Hall of Fame au New York Marriott Marquis Hotel le 14 juin 2018 à New York. (Photo par Gary Gershoff / . pour Songwriters Hall Of Fame)

Le chanteur de «Love in This Club» a publié une déclaration officielle concernant son dernier concert d’animation. Usher a partagé dans la déclaration: «Je suis ravi d’accueillir et de jouer pendant les iHeartRadio Music Awards 2021… Le spectacle de cette année comprend une liste incroyable d’artistes exceptionnellement talentueux. Ça va être un bon moment! La programmation du spectacle est certainement incroyable, avec de nombreux artistes de cette année qui se sont joints au spectacle.

Les artistes officiels prêts à rejoindre la scène iHeartRadio sont Le weekend (avec Ariana Grande), Bruno Mars et Anderson .Paak (Soie Sonic), Dan + Shay, Chat Doja et il y aurait plus d’artistes qui devraient être annoncés dans les semaines précédant la cérémonie. Quelques autres apparitions ont été annoncées, dont certaines de Megan Thee étalon, Dua Lipa, Roddy Ricch, et plus.

Los ANGELES, CALIFORNIE – 26 JANVIER: Usher se produit sur scène lors des 62ème GRAMMY Awards annuels au Staples Center le 26 janvier 2020 à Los Angeles, Californie. (Photo par Emma McIntyre / . pour la Recording Academy)

Ce n’est que le début d’une année passionnante pour Usher. Comme theGrio l’a précédemment rapporté, le chanteur de R&B devrait lancer une résidence à Las Vegas au Colosseum du Caesars Palace en juillet. Annoncé avec une publication officielle sur Instagram, Usher a mis à jour ses abonnés avec les nouvelles passionnantes de l’année dernière. Le chanteur a écrit dans la légende: «Je vais lancer ma résidence à Vegas en juillet 2021 au @caesarspalace Colosseum!»

Usher a déclaré à Rolling Stone à l’époque: «2020 a été extrêmement compliqué – nous avons supprimé cette anxiété et cette énergie pour faire quoi que ce soit de social… alors je suis vraiment excité de pouvoir savoir que je suis en train de mettre sur pied un spectacle pour Las Vegas. »

