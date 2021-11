Usher’s New Look reçoit une subvention d’éducation financière de 500 000 $

HuissierNew Look à but non lucratif a reçu 500 000 $ de la Truist Foundation, un partenaire de longue date du légendaire R&B organisation du chanteur. Usher a consacré des décennies de soutien et de plaidoyer aux communautés sous-financées par le biais de New Look.

Usher’s New Look (UNL) utilisera la contribution pour financer l’éducation à la littératie financière et plus encore par le biais de son programme de leadership au secondaire, ont annoncé mercredi des responsables de l’organisation dans un communiqué de presse.

ATLANTA, GA – 23 JUILLET: L’artiste d’enregistrement Usher Raymond assiste au déjeuner du cercle des présidents Ushers New Look United to Ignite Awards le 23 juillet 2015 à Atlanta, Géorgie. (Photo de Moses Robinson/. pour le nouveau look d’Usher)

Une éducation inadéquate autour de la budgétisation, du crédit et de la dette affecte les jeunes dans des «proportions de crise», selon le communiqué de presse, perpétuant les «cycles intergénérationnels de pauvreté» auxquels UNL s’engage à mettre fin, a déclaré le président et chef de la direction. Careshia Moore dans un rapport.

Grâce au programme d’études secondaires de l’UNL, les jeunes participants ont accès à des ateliers pratiques et à des séances guidées sur le développement professionnel, l’entrepreneuriat, les saines habitudes financières, la préparation aux études postsecondaires et plus encore.

« Briser le cycle de la pauvreté et de la dette équivaut à la réussite future des jeunes, en particulier en ces temps difficiles où nous voyons qu’il y a actuellement 16 millions d’enfants vivant dans la pauvreté aujourd’hui », a poursuivi Moore.

« C’est donc un moment de fierté pour Usher’s New Look, et nous sommes très reconnaissants à la Fondation Truist pour cette subvention transformationnelle qui nous permettra de poursuivre notre mission et de toucher la vie de centaines de jeunes, en les aidant à se préparer à leur avenir tout en s’élevant et en élevant leurs communautés en même temps », a ajouté Moore.

Fondée en 1999 par Huissier Raymond IV et sa mère Jonetta Patton en tant qu’organisation caritative privée à Atlanta, l’organisation a depuis fourni à plus de 50 000 adolescents un programme de mentorat et de leadership pour libérer leur potentiel dans des circonstances défavorables.

Selon le site Web de l’organisation, 1,3 million de dollars d’élèves du secondaire décrochent chaque année, ce qui équivaut à un élève toutes les 26 secondes, ce qui les rend quatre fois moins susceptibles de gagner un salaire décent et plus à risque de se tourner vers la criminalité pour obtenir des ressources.

La Fondation Truist, qui accorde des subventions à des organisations à but non lucratif à l’appui des efforts philanthropiques, a versé un total de 1,5 million de dollars de subventions à l’UNL au cours du partenariat de cinq ans, selon le communiqué de presse.

« La Truist Foundation s’engage à aider Usher’s New Look à faire avancer sa mission en donnant aux jeunes les moyens d’accéder au bien-être financier pour les aider à faire des choix tout au long de leur vie », a déclaré le président de la Truist Foundation. Lynette Bell dans un rapport.

« Usher’s New Look partage notre objectif d’inspirer et de bâtir des vies et des collectivités meilleures », a poursuivi Bell. « Leur dévouement et leur expérience éprouvée dans l’orientation et le développement des talents et des compétences des jeunes sont sans précédent. »

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, « Chère Culture » ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !