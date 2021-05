Usines de copeaux en Arizona – TSMC en prévoirait six, pas une

Cela fait presque un an que TSMC a annoncé qu’il prévoyait de dépenser 12 milliards de dollars pour une usine de puces en Arizona, mais un nouveau rapport aujourd’hui suggère que ce n’est que le début.

La première usine devrait commencer sa production en 2024, et des sources affirment maintenant que d’autres usines de fabrication de puces dans l’État suivront …

. cite des sources anonymes.

Trois sources proches du dossier, s’exprimant sous couvert d’anonymat car elles n’étaient pas autorisées à parler aux médias, ont déclaré à . que jusqu’à cinq usines supplémentaires pour l’Arizona étaient prévues. La fabrication initiale est relativement modeste par rapport aux normes de l’industrie, avec une production prévue de 20 000 plaquettes – dont chacune contient des milliers de puces – chaque mois en utilisant la technologie de fabrication de semi-conducteurs à 5 nanomètres la plus sophistiquée de la société. On ne sait pas combien de capacité de production supplémentaire et d’investissement les usines supplémentaires pourraient représenter, et quelle technologie de fabrication de puces elles utiliseraient. […] Une personne ayant une connaissance directe de l’affaire a déclaré à . que l’expansion était en réponse à une demande des États-Unis, mais a refusé de fournir plus de détails. «Les États-Unis l’ont demandé. En interne, TSMC prévoit de construire jusqu’à six usines », a déclaré la personne, ajoutant qu’il n’était pas possible de donner un délai.

On suppose que la nouvelle pourrait être une réponse aux incitations de l’administration Biden offertes aux entreprises nationales et étrangères qui fabriquent des puces aux États-Unis. Cela faisait suite aux demandes d’Intel, de Qualcomm, de Micron et de Advanced Micro Devices pour soutenir la production américaine afin de contribuer à remédier à la pénurie mondiale de puces. TSMC avait également appelé le gouvernement américain à couvrir la différence de coûts de fabrication entre les États-Unis et Taiwan.

Un autre facteur potentiel dans les plans est le fait qu’Intel sous-traite une partie de sa production de puces à TSMC.

On s’attend à ce qu’au moins certaines des puces de la série A et de la série M d’Apple soient fabriquées dans les usines TSMC en Arizona.

