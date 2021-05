Usines d’oxygène, oxymètres de France, des États-Unis, de Russie et d’autres pays contribuant aux besoins en covid de l’Inde; des détails

Les fournitures médicales sont envoyées conformément aux exigences énoncées par le ministère de la Santé.

Au milieu de la deuxième vague de COVID-19, alors que l’aide afflue de pays étrangers et que l’Inde s’écarte de sa politique de 16 ans de ne pas accepter l’aide étrangère, les médicaments covid, ainsi que les équipements liés à l’oxygène d’autres pays, ont commencé. atteindre les hôpitaux de Delhi et d’autres villes. Au moins 14 pays étrangers ont déjà commencé à envoyer leur matériel dans des navires et des avions. La plupart de ces articles sont envoyés aux hôpitaux publics. Selon des sources citées dans un rapport d’IE, les fournitures médicales sont envoyées conformément aux exigences énoncées par le ministère de la Santé. Des pays comme les États-Unis, la Russie, l’Irlande, la Thaïlande, la France, l’Italie et l’Allemagne contribuent aux besoins médicaux de l’Inde en construisant des usines d’oxygène, en envoyant des ventilateurs, des concentrateurs d’oxygène, des kits de test rapide et des médicaments.

Les fournitures qui sont sorties comprennent:

Des oxymètres de pouls des États-Unis ont été fournis à l’hôpital de Safdarjung. Près de 7 kits de détection rapide de covid lakh, le type qui est utilisé par la Maison Blanche aux États-Unis, sont allés à AIIMS Jhajjar, Safdarjung, ICMR et Lady Hardinge Medical College. En outre, une grande usine d’oxygène est arrivée de Californie: pas moins de 150 moniteurs de chevet, 75 appareils de ventilation pulmonaire et 20 grands concentrateurs d’oxygène de Russie sont allés au Lady Hardinge Medical College de la capitale nationale. Sur 2 lakh de flavipiravir, 25000 de ce médicament antiviral oral ont été envoyés à l’hôpital Safdarjung, 40000 à AIIMS Jodhpur, 30000 à AIIMS Rishikesh, 2000 à LHMC, 10000 à AIIMS Rai Bareilly, 38000 à AIIMS Delhi, 30000 à l’hôpital RML et 25000 à AIIMS Jhajjar, de Russie.Depuis la France, les usines de production d’oxygène sont allées à l’hôpital Dharamshila Narayana Superspeciality, à l’hôpital Indraprastha Apollo de Delhi, à l’Institut Telangana des sciences médicales, à l’hôpital Sanjay Gandhi Memorial et à l’hôpital Ambedkar Nagar à Delhi. Selon des sources citées dans le rapport, une usine d’oxygène peut alimenter un hôpital de 250 lits et a un cycle de vie de 12 ans.De Thaïlande, sur 30 concentrateurs d’oxygène, 15 sont allés aux hôpitaux CGHS et les 15 autres à l’hôpital de Safdarjang. Depuis l’Irlande, 700 concentrateurs d’oxygène sont allés à l’AIIMS dans divers États ainsi qu’au PGI de Chandigarh.Une usine d’oxygène italienne est en cours d’installation à l’hôpital ITBP de Greater Noida.D’Allemagne, un total de 120 ventilateurs ont été envoyés au Ram Manohar Lohia. Hôpital, AIIMS et hôpital Safdarjung.

Selon des sources citées dans le rapport, ce ne sont là que quelques-unes des fournitures médicales reçues des gouvernements étrangers depuis le 26 mai. Selon l’ambassadeur allemand Walter J Lindner, les 120 ventilateurs envoyés en Inde sont du gouvernement allemand au gouvernement indien, mais beaucoup plus viennent du secteur privé. Lindner a déclaré que 20 camions-citernes mobiles d’oxygène sont importés par les Tatas, tandis que la FICCI et les entreprises allemandes apportent jusqu’à 1 500 concentrateurs d’oxygène. Pour répondre aux besoins des civils en Inde, une énorme usine d’oxygène est amenée dans deux avions A-400 pour un hôpital militaire indien, a déclaré l’ambassadeur allemand.

Dans le cas de la France et de l’Italie, les responsables de l’ambassade, ainsi que les équipes techniques, travaillent avec les hôpitaux locaux pour préparer le terrain pour la mise en place des usines d’oxygène en Inde. Selon l’ambassadeur de France Emmanuel Lenain, ils mettent en place ces usines d’oxygène dans une dizaine de jours. Près de 28 tonnes d’équipement ainsi que 28 ventilateurs ont été transportés dans les avions. Pour l’usine italienne d’oxygène, environ 18 professionnels dont des médecins, des techniciens sont venus mettre en place la machine capable d’alimenter tout un hôpital. L’usine d’oxygène, ainsi que 20 respirateurs respiratoires, ont été amenés en Inde par l’armée de l’air italienne C-130.

Depuis le 27 avril, le gouvernement reçoit une aide du Royaume-Uni, des Émirats arabes unis, de Taïwan, de la France, de la Thaïlande, de l’Irlande, de la Belgique, de la Roumanie, de la Russie, du Koweït, des États-Unis, de l’Allemagne, de l’Ouzbékistan et de l’Italie, entre autres, ont indiqué des responsables. Le ministère de la Santé a déclaré que, jusqu’au 4 mai, l’Inde avait reçu jusqu’à 1760 bouteilles d’oxygène, 1764 concentrateurs d’oxygène, 450 ventilateurs, sept usines de production d’oxygène et plus de 1,35 lakh de flacons de remdesivir, entre autres.

Selon les sources citées dans le rapport, même si l’aide n’est pas énorme, elle est utile pour répondre aux besoins immédiats et est envoyée aux «États à forte charge». Au sujet de la sélection des institutions pour l’aide étrangère, ils ont déclaré que les allocations sont faites par le ministère de la Santé en tenant compte d’une répartition équitable ainsi que de la charge des établissements de soins de santé tertiaires.

