Usman ferme Masvidal et Namajunas récupère la couronne

25/04/2021

Le Nigérian Kamaru Usman a éliminé l’Américain Jorge Masvidal au deuxième tour et a conservé la ceinture des poids welters à l’UFC261 ce dimanche à Jacksonville, aux États-Unis.

Patience et analyse dans les premières mesures. Grande mobilité du champion. Le concours était au ras de la toile après un genou de Masvidal qui s’est terminée par la chute d’Usman.

Malgré la grande force du Nigérian, Masvidal n’a pas perdu la face au combat et a également réussi à placer de bons tirs. Le champion il n’a pas non plus hésité à échanger des hostilités avec le challenger.

Au deuxième tour, «The Nigerian Nightmare» a été à la hauteur de son nom. Une feinte de l’aile gauche a ouvert la porte et la droite droite d’Usman a éteint les lumières «Gamebred». Il a endormi Masvidal pour la première fois de la carrière de l’Américain. Le monarque poids welter a fait taire le public lors du premier événement de l’UFC avec une présence dans les gradins après la pandémie.

Le champion a affirmé sa condition et réaffirmé plus si possible une figure au sein de l’entreprise. Sa force est le combat, mais il a signé un parfait ‘KO’, a montré qu’il avait de la dynamite dans ses poings contre l’un des combattants les plus résistants de l’UFC et il s’est à nouveau justifié.

C’est le premier rival qui assomme Masvidal dans près de 50 combats que l’Américain a contesté en tant que professionnel.

Battez pour la deuxième fois le combattant d’origine cubano-péruvienne qui a remplacé le Brésilien Gilbert Burns, après avoir contracté le COVID-19 en juillet de l’année dernière, avec seulement six jours d’avance. Un camp de préparation Masvidal complet n’a finalement pas été décisif et Usman l’a clairement indiqué.

“Je suis le meilleur livre pour livre du monde”, a déclaré le Nigérian dans l’Octogone après le combat. Usman a 14 victoires consécutives et est juste deux de moins que le record de l’entreprise. La plus longue séquence de l’UFC est détenue par le Brésilien Anderson Silva avec 16.

À DORMIR! 😱 CE KO EST DEPUIS LE TEMPS 🤯Quel succès! Quel droit! Kamaru Usman a un marteau … BRUTAL! 🔥 # UFC261 pic.twitter.com/qprZxpjFhB – DAZN Espagne (@DAZN_ES) 25 avril 2021

NAMAJUNAS SURPREND LE MONDE ET SHEVCHENKO DOMINE

L’Américain Rose Namajunas a éliminé la Chinoise Weili Zhang et lui a arraché la couronne de poids paille de l’UFC. Namajunas a décroché un puissant coup de pied de la jambe gauche au menton de Zhang pour mettre fin au combat et mettre le Memorial Arena de Jacksonville sous les applaudissements.

Namajunas a commencé avec un grand jeu de jambes connaissant le pouvoir de sa rivale. J’espère, il a cherché le trou et surpris. L’Américain met fin à la séquence de 21 victoires consécutives de Zhang, Invaincu depuis 2014, il a accroché de l’or autour de sa taille au premier tour. Ajoutez votre onzième victoire et écrivez l’histoire.

Elle devient la première combattante à regagner le titre UFC. Il a perdu sa couronne contre le Brésilien Jessica Andrade en 2019, un autre des protagonistes de la nuit dans la catégorie féminine.

Le Kirghizistan Valentina Shevchenko a terminé Andrade au deuxième tour et a conservé la ceinture des poids mouches de l’UFC. La championne a surpris par son approche du combat, mais pas par sa performance.

Bien qu’elle soit nettement supérieure à sa rivale dans l’échange de coups, la monarque des poids mouches a décidé de chercher la victoire en combattant et en éliminant. Il a dominé Andrade et l’a achevée sur la toile. Shevchenko ajoute sa cinquième défense en ligne avec le titre de division.