Usman Garuba, ce qu’il peut faire en NBA avec les Houston Rockets

L’effort et le sacrifice ne sont pas négociables pour une recrue européenne qui veut faire une brèche dans la NBA. Sachez-le bien Usman Garuba, qui n’a pas hésité à rejoindre l’équipe des Houston Rockets avec pratiquement aucun temps de repos après l’épreuve olympique, dans le but de gagner la confiance du personnel d’entraîneurs de Houston Rockets dans une Summer League où il a déjà montré ce qu’il peut et ne peut pas faire dans la meilleure ligue du monde. L’énorme potentiel d’Azuqueca de Henares est indéniable, tout comme son besoin impératif de s’améliorer dans tous les domaines du jeu s’il veut profiter des opportunités et apporter des minutes de qualité à son équipe.

Les grands différentiels de Garuba sont l’intensité, la puissance physique et la défense, des problèmes qui perdent un peu d’éclat dans le jeu. NBA, où abondent les joueurs au physique impérial et aux grandes aptitudes défensives. Être détenu en tant que spécialiste défensif peut être le moyen d’accumuler des minutes, mais il s’agit d’une épée à double tranchant car cela réduirait considérablement votre progression. Usman a suffisamment d’armes pour être un joueur complet, pour lequel il doit améliorer son tir extérieur, mais aussi travailler dur sur ses compétences avec le ballon dans les mains, son jeu au poste bas et la suite après le blocage. Jouer au-dessus de la jante n’est pas facile pour lui, et sa capacité innée à capturer des rebonds peut être une approbation pour jouer des minutes, mais un frein pour les Texans à investir du temps et des efforts avec lui pour en faire un joueur plus complet.

Garuba a été félicité par l’entraîneur des Rockets en Summer League

L’une de ses grandes vertus est qu’il peut défendre les cinq positions de l’équipe rivale et il ne serait pas étrange de le voir comme un élément buvard pour une star. Vous aurez une grande compétition dans le jeu intérieur de Houston Rockets, avec des hommes établis dans la ligue tels que Christian Wood et Daniel Theis, ainsi que la recrue Alperen sengun. Sa personnalité et son dynamisme peuvent être de grandes garanties pour gagner des minutes, mais il devra se renforcer physiquement sans perdre la vitesse des jambes, ainsi que travailler très sérieusement son tir extérieur. Peu importe à quel point il défend, s’il n’est pas capable de marquer, son leadership peut être compromis, compte tenu du fait que sa supériorité physique en NBA n’est pas aussi évidente qu’en Europe. “Quand les corps entrent en collision, il est toujours debout. C’est incroyable comme il rebondit”, a-t-il déclaré. va-t-il peser, entraîneur des Houston Rockets en Summer League, qui donne de l’espoir à Usman Garuba.