Usman Garuba commence à grandir

Usman Garuba a du mal à faire ses premiers pas sous le maillot des Houston Rockets. Avant le match, il l’avait déjà dit clairement. Dans la séance photo des rookies, Jaleen Green, Alperen Sengun et Josh Christopher, leurs camarades de l’équipe, ont posé avec toutes sortes de gestes. Lui, en revanche, se limitait à un regard fixe sur la caméra. Sans fanfare. Son seul souci est sur la piste et, là, il grandit déjà. Lors de leur deuxième match de Summer League, tout s’est déroulé beaucoup mieux que lors du premier. Sans se sentir encore complètement à l’aise, les chiffres se sont améliorés et les sensations générales aussi. 4 points, 8 rebonds, 2 passes décisives et 1 contre pour inscrire un carton plus complet qu’à ses débuts, dans lequel il n’a pas pu marquer (6 rebonds). Son équipe n’a cependant pas pu remporter la victoire face au Magic d’Orlando, qui s’est imposé par 89 points à 76 dans un bon match de Franz Wagner (13+3), un autre des grands talents internationaux de la génération, aux côtés de son propre Usman. .

Encore une fois, l’ancien joueur du Real Madrid a été puissant dans le jeu intérieur. Il était le troisième joueur des Rockets en termes de rebonds capturés et avec beaucoup moins de minutes sur le terrain que ses coéquipiers. Sengun, qui montre pourquoi il était MVP de la ligue turque, a signé un double-double (13 + 10) et Tremont Waters, en 31 minutes, l’a dépassé d’un. Garuba a pu participer pendant 16 minutes, augmentant ses débuts de 12 minutes. Ensuite, celui d’Azuqueca de Henares a admis qu’il ne s’était pas bien adapté. Aujourd’hui, les mots sont venus de Will Weaver, entraîneur adjoint, qui n’a pas hésité à faire l’éloge de son nouveau joueur: “La longueur, la générosité, le physique, tous les jeux qu’il peut faire au rebond… Quand les corps se heurtent, en général, il est encore debout”, a-t-il déclaré.

Dans le match, Garuba a commencé à lancer, avec un bloc imposant à Asbjorn Midtgaard. À partir de là, il a commencé à se développer sous la jante, à la fois en défense et en attaque. Ses premiers points sous le maillot des Rockets, en fait, sont venus après avoir saisi un rebond offensif sur le tir de Christopher. Les suivantes, de la même manière, seraient également obtenues dans la peinture, appuyées sur le plateau. Cette fois, après avoir remporté la position avec un rebond et étiré son corps en direction du panier. Marque maison.

De manière générale, une bonne nouvelle pour l’intérieur espagnol, qui commence à tracer une ligne de croissance positive. Quelque chose de très important, encore plus dans une franchise comme le Texan, dont les rookies vont beaucoup boire tout au long du parcours. Sans aller plus loin, Garuba est appelé à avoir un rôle de premier plan dans l’équipe. Ou, à tout le moins, pour pouvoir le gagner. A l’intérieur, ils ont Daniel Theis, Sengun lui-même et Christian Wood, qui est proche du niveau All Star. Avec eux, il doit partager la vedette dans une organisation qui cherche à valoriser son jeune talent, emmenée par Jalen Green, numéro deux de la Draft. et l’une des sensations de la compétition estivale, à laquelle il ne participera plus en raison d’une blessure. Comme Santi Aldama, Garuba va plus sur le continent américain et, désormais, il aura en tête de suivre le sillage de son compatriote., qui, également après un départ hésitant, a déjà signé un double-double lors de son troisième match avec les Grizzlies de Memphis.