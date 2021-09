Usman Garuba : “Doncic et moi sommes très différents”

Le joueur espagnol des Houston Rockets Usman Garuba Il a assuré qu’il ne l’obligeait pas à jouer contre les grandes stars de la NBA et que Giannis Antetokounmpo est “sans aucun doute” le rival qu’il a le plus envie d’affronter., ajoutant, dans la clé de l’équipe espagnole, qu’il se sent prêt à “faire un grand pas en avant” dans le renouveau que connaît l’équipe nationale.

“Mes premiers jours dans la NBA, je me suis senti bien. J’ai été peu de temps et Je n’ai toujours pas su m’adapter à mes coéquipiers, je les ai rencontrés dans le bus le jour du match. Le jeu en NBA est totalement différent, il y a beaucoup plus d’espaces, le terrain est plus grand et il se joue avec plus de liberté. Pour moi, c’est la grande différence entre le basket américain et européen », a déclaré Garuba après avoir disputé ses premiers matchs amicaux contre les Rockets.

L’attaquant de puissance, nouvel ambassadeur de Kellogg, a assuré qu'”il est très facile d’atteindre le sommet”. “La chose est de rester et la clé est de travailler quotidiennement. Peu importe que vous ayez un bon ou un mauvais match, gardez toujours à l’esprit que vous voulez vous améliorer au-delà des résultats et que les choses soient claires. C’est ce que je vais faire. essayer de faire”, a déclaré.

Concernant les rivaux qui l’attendent en NBA, il en a particulièrement distingué un. “Le joueur que j’ai le plus hâte d’affronter est Giannis Antetokounmpo, sans aucun doute. Ça ne m’oblige pas à jouer contre les grandes stars de la NBA. Cela suppose une motivation supplémentaireJe veux les défendre et jouer contre eux pour les observer de près, apprendre leurs trucs, leurs détails, voir de près tout ça à voir à la télévision », a-t-il déclaré.

Prêt à assumer la « direction » de la Sélection

Pour progresser dans son atterrissage en championnat américain, l’ancien joueur du Real Madrid estime que “cela peut lui être bénéfique” de jouer pour les Rockets. “Ces années, j’ai été dans des équipes où la demande a toujours été maximale pour gagner ou gagner Et dans l’équipe dans laquelle je vais, il y a une grande différence car l’objectif est de s’améliorer quotidiennement et d’améliorer des aspects du jeu car nous sommes une très jeune équipe avec beaucoup de joueurs de 20, 21 ans. Cela me va bien », a-t-il souligné.

“Je sens que je dois faire un grand pas en avant dans l’équipe nationale”

Usman Garuba

Interrogé sur le poste qu’il occupera sur le terrain, il a souligné qu'”il n’est pas pleinement discuté” avec ses nouveaux entraîneurs. “Mais nous avons eu une conversation à ce sujet. Je vais occuper plusieurs postes, c’est l’idée, aller faire différentes choses dans le jeu. Je ne pouvais pas dire que je vais jouer ‘5’ ou ‘4’, je vais jouer à différentes positions”, a-t-il avancé.

En revanche, il a exclu toute comparaison avec Luka Doncic. “Donic, il n’y en a qu’un et je suis un joueur totalement différent. Nous partageons que nous avons été au Real Madrid et sommes allés en NBA au même âge, mais nous sommes totalement différents”, a-t-il précisé.

Enfin, Garuba, qui a disputé ses premiers Jeux Olympiques à Tokyo, a montré son attachement à l’équipe nationale. “Il est clair qu’il y aura un renouvellement de l’équipe ces années-là car ces joueurs qui ont remporté tant de succès à la fin, ils vieillissent et veulent faire place à de nouveaux joueurs. Je sens que je dois faire un grand pas en avant en équipe nationale. Depuis que je suis petit, je me suis toujours senti très fier de jouer avec l’équipe nationale et je rêve de franchir cette étape de leadership pour mener l’équipe à remporter des médailles », a-t-il conclu.