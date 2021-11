Usman Garuba, envoyé par les Houston Rockets en G-League

Ce n’est pas la meilleure semaine de Usman Garuba depuis qu’il a débarqué en NBA, c’est sûr. L’ex de Real Madrid qui a été sélectionné par Houston Rockets Lors de la dernière soirée du NBA Draft 2021, il obtenait des minutes intéressantes dans la rotation des Stéphane Silas, mais il semble que tout ait été tronqué ces derniers jours.

Sans rien relever de définitif, l’adaptation du jeune joueur espagnol à la meilleure ligue de basket de la planète s’est déroulée à travers des minutes de moindre pertinence, mais oui, en NBA, et cela compte pour beaucoup.

La même semaine où Usman Garuba apparaît dans l’un des moments forts de la saison en étant humilié par Chris Paul, la direction des Houston Rockets décide que le joueur n’assistera pas à la prochaine tournée de l’équipe et se rendra en G-League pour poursuivre son adaptation à parcs américains.

Une injustice attendue ?

Pire que tout, l’action du CP3 en passant le ballon sous les jambes d’Usman Garuba est l’exception qui confirme la règle. Le jeune centre des Rockets est l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe, un projet comme peu dans la ligue quand il s’agit d’imposer son physique et de pouvoir en rajouter des deux côtés du terrain, même s’il ressent une prédilection sans le ballon.

Le contexte pour Usman Garuba est idéal. Vous savez que, dans ce projet en TexasIl ne va pas concourir pour gagner des anneaux, mais il peut grandir main dans la main avec d’autres jeunes talents et avoir plus de minutes et de pertinence que dans une équipe en herbe pour le ring, chargée d’étoiles et avec de courtes rotations de 8-9 joueurs.

Un revers important pour Usman Garuba, oui, mais une opportunité qui durera quelques jours pour démontrer sa supériorité et pouvoir revenir sur les plans de Stephen Silas en piétinant plus fort qu’il ne l’avait fait jusqu’à présent.