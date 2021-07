Usman Garuba et un match contre les États-Unis transcendantal pour son avenir en NBA

La Équipe espagnole de basket-ball Ce matin, il affronte sa préparation amicale face aux Etats-Unis avant l’arrivée définitive des JO de Tokyo. Le match sera extrêmement important, notamment pour l’un des membres de l’équipe dirigée par Sergio Scariolo : Usman Garuba.

Le joueur, si loin du Real Madrid, est apparu dans le NBA Draft 2021. Les meilleurs pronostics le placent dans les positions de loterie (13-14), et les pires près du 2e tour (24-25). Avec de nombreux représentants des franchises NBA ayant le cap sur le jeu, pour Garuba, ce sera une sorte de test dans le but de grimper le plus possible le soir du repêchage.