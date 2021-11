Usman Garuba fait ses débuts sans faute

Juste avant de visiter l’Est, une section a commencé par une défaite au Madison Square Garden de New York, Houston Rocktes (pire équipe de la NBA : 1-15 avec quatorze défaites consécutives) a envoyé l’Espagnol Usman Garuba aux Rio Grande Valley Vipers, son affilié dans la G League, une Development League grandement renforcée par la NBA ces dernières saisons et où ils se mélangent des jeunes qui ont besoin de minutes et d’adaptation avec des méritants qui cherchent des opportunités et même des joueurs établis qui accélèrent le rythme après de longues blessures. On vient de le voir avec Serge Ibaka aux Agua Caliente Clippers, où il a été filmé après sa grave blessure au dos.

La G League n’est pas idéale, et encore moins pour les joueurs qui viennent d’Europe, mais c’est souvent une étape nécessaire. Pas derrière, mais sur le côté : les franchises préfèrent que leurs jeunes accumulent des minutes et de l’expérience sur leur navette G League plutôt que de les voir limer leurs ongles sur le banc, monter sur le terrain en quelques minutes à peine depuis les ordures. C’est souvent le cas, et à Houston, ils ont déjà prévenu avant le début de la saison que ce serait la route la plus logique pour Garuba. Tout simplement, tous ne correspondent pas : Les Rockets ont choisi les quatre premiers tours du dernier repêchage, dont un autre centre européen, le Turc Asperen Sengun qui accumule de nombreuses minutes NBA dans un bon début de carrière. Garuba, qui n’a joué jusqu’à présent que 45, répartis sur sept matchs, devrait profiter de cette étape pour que les Valley Vipers ne rouillent pas, accélèrent le rythme et les mécanismes. Accédez à cette nouvelle étape. Et soyez prêt à recevoir l’appel d’en haut.

Les Valley Vipers jouent à Edimbourg, dans un pavillon de près de 8.000 places (il y avait plus de 3.500 fans cette fois) sur la rive nord du Rio Grande, à la frontière entre le Texas et le Mexique. Là, dans le comté d’Hidalgo, la quatrième victoire sans échec de l’équipe (4-0) est survenue (112-104) contre les Capitanes de Mexico, le rival qu’ils affronteront à nouveau demain. Et Garuba n’a pas tardé à sa nouvelle situation : il a joué 33 minutes, seulement douze de moins que dans le total de ces semaines avec les Rockets, et termine avec 14 points sans faute (6/6 au total aux tirs, 2/2 aux triples), 8 rebonds et un contre. Il a également commis cinq rencontres et, du côté négatif, a ajouté 6 revirements.

L’ancien Real Madrid, désormais entraîné par Mahmoud Abdelfattah, a des joueurs à ses côtés, il peut apprendre de leurs cas, qui ont commencé dans une situation comme la sienne et n’ont désormais plus leur place en NBA : Mfiondu Kabengele, par exemple, son couple dans le à l’intérieur du jeu, il était 27e au repêchage en 2019 et des Clippers est allé à la G League. Tyler Bey, 36 ans en 2020, était chez les Mavericks de Luka Doncic la saison dernière. Les meilleurs de son équipe étaient Anthony Lamb (23 ans) qui a ajouté 21 points et 7 passes avec un 5/8 en triple, et Trevelin Queen (24), non repêché en 2020 qui a cumulé 28 points, 11 rebonds et 7 passes avec un 6/7 en triple. En face, par exemple, Alfonso McKinnie, un vétéran (29 ans) qui a joué ces dernières années pour les Warriors, les Cavaliers et les Lakers, était dans les capitaines de Mexico., et qu’il a marqué 32 points avec 6 rebonds et 5 passes décisives.

Catastrophe des Grizzlies et procès-verbal pour Aldama

L’autre recrue espagnole, Santi Aldama, avait des minutes dans la défaite retentissante de ses Grizzlies, un naufrage défensif qui a concédé 138 points (138-95) aux Timberwolves. Ces problèmes derrière font couler le Tennessee, qui est déjà 8-8 à 7-9 par des Wolves en amélioration, menés par leurs trois grands : 23 points et 5/6 sur 3s par Anthony Edwards, 21 points et 5 rebonds de Towns et 28. + 4 + 5 de D’Angelo Russell. Les Wolves ne sont pas suspendus à la zone qui se battra pour les séries éliminatoires et jouera par endroits.

Aldama a accumulé des minutes (12) dans la dernière partie d’un désastre pour son équipe : 40-23 au premier quart, 72-43 à la mi-temps, 100-56 au milieu du troisième… l’Espagnol a terminé avec 2 points, 4 rebonds et 2 passes décisives en une dernière ligne droite dans laquelle Leandro Bolmaro est également apparu pour les Wolves. La base argentine, ex-Barcelone, a terminé avec 5 points et 4 rebonds en un peu plus de 7 minutes sur le court.