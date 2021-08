C’est officiel : Usman Garuba jouera en NBA. Le jeune joueur espagnol a trouvé un accord avec le Real Madrid pour quitter le club et ainsi être libre d’atterrir dans la meilleure ligue du monde.. L’attaquant de puissance, qui vient de disputer ses premiers Jeux Olympiques sous le maillot de l’Espagne, a été sélectionné 23e lors du dernier repêchage. Il ne restait plus qu’à attendre un accord avec Madrid, qui aurait pu le retenir, mais il a préféré s’entendre avec un joueur qui est une promesse émergente et qu’il voulait réaliser le rêve de sauter de l’autre côté de l’étang.

Comme prévu dans Diario AsLe joueur espagnol, qui mesure 2,03 m et n’a que 19 ans, avait encore trois ans de contrat avec les Blancs, jusqu’en 2024. Cette année, sa clause de résiliation était de trois millions d’euros, qui est passé à quatre la saison prochaine et cinq sur deux. S’il voulait aller en NBA, comme c’était son souhait, il devait entreprendre sa sortie maintenant… ou attendre trois ans, ce qu’il ferait déjà avec 22 et loin de l’opportunité qu’en ce moment il jouait avec le flamme de ses doigts. Finalement, L’équipe blanche a accepté que Garuba puisse payer sa clause en plusieurs fois (l’environnement du joueur voulait que ce soit dans cinq ans) et son départ en NBA devient officiel.

La position de Garuba dans le repêchage définissait un salaire pour l’ensemble de ses deux premières années dans la NBA, tous deux garantis pour une recrue, de quatre millions de dollars bruts au total, ce qui aurait été près d’un million de plus s’ils avaient laissé, par exemple, cinq places plus haut, le 18e. L’avantage, la fiscalité de l’état du Texas, l’une des plus avantageuses, sinon la plus, pour les joueurs, puisqu’ils peuvent même toucher un peu plus de 60% du salaire brut en net. Maintenant, et c’est aussi un point important, vous devrez voir si la franchise augmente votre salaire de 20 %, le maximum autorisé, par rapport à l’échelle salariale établie, avec laquelle ces quatre millions de dollars pour deux ans deviendraient 4, 8 brut. Une pratique courante. Cette augmentation est octroyée à plusieurs reprises avec des primes sous réserve du respect de certains critères., qui sont finalement une procédure. De plus, la franchise peut débourser jusqu’à 775 000 $ pour vous aider à vous libérer de votre contrat international actuel, en vertu de la convention collective actuelle de la Ligue.

Les chiffres sont là et il y avait un fait indiscutable : si Garuba voulait jouer en NBA immédiatement, il devait accepter son départ avec le Real Madrid et éviter cette clause ascendante qui lui causait des ennuis. En juin 2024, il pourrait débarquer en NBA sans payer aucune compensation, car il serait libre, comme déjà mentionné, avec seulement 22 ans.. C’est une option que le joueur aurait brassée sans s’entendre avec le club blanc, celle qui a dû passer de force pour reporter le paiement de la clause dans plusieurs années, voire dans les cinq qu’il souhaitait, un laps de temps que Nikola Mirotic déjà négocié A son époque, il est parti en 2014 et le dernier versement a été effectué en 2019, juste avant de signer au Barça. Au final, le pacte auquel ils sont parvenus est le suivant : Garuba va en NBA, mais Madrid conserve les droits. Et, s’il revenait dans les deux prochaines années, il conserverait le contrat qu’il avait avec le club blanc, qui court jusqu’en 2024.. Un accord qui favorise les deux parties mais surtout le joueur, qui réalise son rêve de jouer en NBA.