Usman Garuba négociera avec Madrid pour se rendre à Houston maintenant

“Je suis très heureux et reconnaissant d’avoir été repêché par la NBA. Tous ceux qui me connaissent savent que c’est un rêve pour moi depuis que je suis petite. Je n’ai pas pu dormir beaucoup parce que j’étais très nerveux, mais quand mon nom est venu, j’ai été soulagé. Je veux pouvoir y aller et tout donner, comme je l’ai toujours fait », c’était la première réaction du public d’Usman Garuba (2,03 m et 19 ans) lorsqu’il a appris que les Houston Rockets, la franchise qui le voulait oui ou oui, avait choisi à la 23e place, et cela malgré le fait que la grande promesse turque, Alperen Sengun, était libre alors que l’équipe texane pouvait aussi l’emmener au numéro 16 après avoir reçu l’élection d’Oklahoma City Thunder (avant, il choisi au numéro 2 à Jalen Green). Le déménagement imprévu avec Sengun, une opportunité pour eux, n’a pas changé les plans de la franchise, qui a maintenu son pari sur un Garuba qui voulait aussi finir à Houston. Et maintenant, il cherchera un moyen de faire le saut immédiat vers la NBA, son grand désir, une décision prise avant même le tirage au sort des recrues.

Les poules ont placé Garuba légèrement au-dessus de la 23e place, une position qui définit un salaire pour l’ensemble de ses deux premières années en NBA, tous deux garantis pour un rookie, de quatre millions de dollars bruts au total, ce qui aurait été près d’un million de plus. que d’avoir laissé, par exemple, cinq places supérieures, les 18. L’avantage, la fiscalité de l’état du Texas, l’une des plus avantageuses, sinon la plus, pour les joueurs, puisqu’ils peuvent toucher jusqu’à plus de 60% du salaire brut en net. Maintenant, et c’est aussi un point important, il faudra voir si la franchise accepte d’augmenter votre salaire de 20 %, le maximum autorisé, par rapport à l’échelle salariale fixe, avec laquelle ces quatre millions de dollars pour deux ans deviendraient 4, 8 brut. De plus, la franchise peut débourser jusqu’à 775 000 $ pour vous aider à vous libérer de votre contrat international actuel, en vertu de la convention collective actuelle de la Ligue.

Les chiffres sont là et il y a un fait incontestable : si Garuba veut jouer en NBA immédiatement, il doit accepter son départ avec le Real Madrid, avec qui il a un contrat en vigueur jusqu’en 2024, trois saisons de plus, et une clause de résiliation. de 3 millions d’euros maintenant, qui seraient quatre l’été prochain, 2022, et cinq en 2023. En juin 2024, il pourrait débarquer librement en NBA sans payer aucune indemnité, car il serait libre avec seulement 22 ans. C’est une option que le joueur envisagerait s’il n’y avait pas d’entente avec le club blanc, celle qui doit être obligée de différer le paiement de plusieurs années, voire cinq, comme l’a fait Nikola Mirotic à son époque, parti en 2014 et Le dernier paiement. a été fait en 2019, juste avant de signer pour le Barça. Une autre option est que leurs droits futurs soient négociés en prévision d’un retour du joueur en Europe, ce que fait généralement Madrid lorsqu’il autorise le report du paiement. Dans tous les cas, sans négociation et accord avec Madrid, le joueur ne pourra pas jouer dans l’immédiat aux Etats-Unis.

Le club blanc, pour sa part, était venu à l’idée que Garuba partait sain et sauf et a prévu l’équipe sans lui. De plus, il a déjà annoncé son remplacement avec l’embauche de l’attaquant français Guerschon Yabusele, qui complétera le poste d’attaquant aux côtés de Trey Thompkins et Anthony Randolph, qui a encore un peu à jouer après s’être cassé le tendon. Décembre. Et il a l’équipe de jeunes Tristan Vukcevic, qui sera senior l’année prochaine. A l’intérieur, Edy Tavares et Vincent Poirier. Bref, si Garuba suivait, il y aurait, en principe, un excès d’intérieurs. L’équipe de jeunes veut débuter la saison prochaine à Houston et enfin réaliser le rêve de la NBA, mais il doit trouver un accord avec l’équipe qui l’entraîne depuis 2013. Sinon, il restera en blanc.