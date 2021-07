Usman Garuba, positions probables au NBA Draft 2021

La progression de Usman Garuba c’est aussi fulgurant que choquant et mérité. Plein de vertus au niveau technique, tactique et de caractère, les compétences défensives et l’intelligence sur le terrain de ce très jeune joueur espagnol ont étonné une NBA qui lèche le potentiel d’un homme avec une marge de progression dans tous les aspects et conditions. très difficile à trouver. On a beaucoup parlé ces derniers temps de sa position dans le NBA Draft 2021, puisqu’une place parmi les 15 premiers sélectionnés signifierait son départ immédiat du Real Madrid vers une ligue qui aura très conscience de lui dans ces Jeux Olympiques de Tokyo 2021.

La vitrine pour Usman est imbattable; le tournoi le plus suivi de toute la planète en matière de basket-ball et la responsabilité de mener une douce transition en Espagne vis-à-vis des Gasols. Il devrait disposer de nombreuses minutes et pourrait démontrer au monde sa capacité à se produire déjà sous pression et à occuper le devant de la scène lors de grandes dates. C’est ce que beaucoup de franchises veulent voir qui pourraient voir leur position dans le repêchage s’améliorer clairement. Pour le moment, le Mock Draft d’ESPN le place comme 14e choix, étant ce choix pour Guerriers de l’état d’or, bien que la franchise qui lui a montré le plus d’intérêt jusqu’à présent a été Le tonnerre d’Oklahoma City.

Toutes les prévisions supposent qu’il sera entre le 15 et le 20 du NBA Draft 2021

Si quelque chose est clair c’est que Usman Garuba Il a de nombreux arguments pour faire le saut en NBA immédiatement, et que l’expérience olympique l’aidera beaucoup à s’améliorer en tant que joueur. Mais il n’a pas répondu à l’appel de Sergio Scariolo comme un simple jeune homme qui veut s’améliorer, mais comme un joueur déjà éprouvé qui a pu être important au Real Madrid et qui peut apporter beaucoup de choses à cette équipe. De nombreux aspects qui doivent être améliorés peuvent être peaufinés au cours de ces semaines de concentration avec certains des meilleurs joueurs de l’histoire du basket-ball espagnol et devenir une préparation impeccable avant de faire le saut dans la meilleure ligue du monde.