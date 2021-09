Usman Garuba prétend être mieux valorisé pour son attaque en NBA

Réussir en NBA demande une grande confiance en soi et cela ne va pas manquer pour Usman Garuba. Le jeune initié semble stimulé par des doutes sur son jeu offensif aux Houston Rockets et la possibilité qu’il soit envoyé en G-League pour s’améliorer à cet égard. La panthère d’Azuqueca ne veut pas se limiter à être un spécialiste défensif, mais est prêt à montrer au monde qu’il a une grande marge d’amélioration en attaque et que son travail garantira qu’il couvrira cette marge très bientôt. Ses propos, recueillis par l’., sont une déclaration d’intention et un message clair à son entraîneur pour lui donner l’opportunité qu’il estime mériter.

“L’objectif est d’atteindre le meilleur état de forme le plus rapidement possible. Je ferai de mon mieux au camp d’entraînement pour gagner la confiance de mes coéquipiers et du staff technique. Je veux montrer à tout le monde que je suis bien meilleur en attaque que moi. Je ne doute pas que je suis un grand joueur offensif et la vérité est que je suis très satisfait de pouvoir disputer la meilleure ligue du monde », a déclaré l’ex-Madridista, craignant qu’en arrivant d’Europe le pénaliser et que son exubérance physique est éclipsée par le haut niveau dans cet aspect qui est respiré en NBA. De plus, Usman n’a pas hésité à revoir comment il s’adapte à la vie aux États-Unis.

Garuba veut gagner un ring avec les Rockets

“Houston est une très grande ville, pas très accessible à pied, mais je suis enthousiasmé par cette expérience. Je veux construire une carrière professionnelle longue et réussie, mon grand rêve serait de gagner un ring avec les Rockets, la franchise qui m’a fait confiance pour faire le grand saut vers la NBA. J’ai déjà mon appartement meublé et je suis prêt à me concentrer sur mon jeu et progresser dans tous les aspects. Je suis bien meilleur en attaque qu’on ne le dit et je suis prêt à le montrer », a déclaré un Usman Garuba bourré de motivation.