Usman Garuba remporte des nombres entiers avant le repêchage de la NBA: le «stock» en hausse

Usman Garuba continue de gagner des adeptes dans le monde qui est responsable du choix des prochaines stars de la NBA. le Projet 2021 arrive, il se tiendra le 29 de ce mois au Barclays Center de Brooklyn, et les options de Madrid montent comme de la mousse.

Non pas parce que c’était évident, ce que nous commentions dans ces lignes il y a quelques jours allait cesser d’être vrai : l’exposition des Jeux et, surtout, du match amical contre les États-Unis à Las Vegas pourrait multiplier les regards posés sur lui. et ça l’a été. Fue uno de los encargados de defender a Kevin Durant, el mejor jugador de la selección que dirige Gregg Popovich y que no fue el mejor ante España, y eso también ayudó a que los ojeadores pudieran comprobar de primera mano la valía que tiene a sus sólo 19 ans.

Chad Ford, un journaliste lié à ESPN ces dernières années et maintenant à son compte, assure sur son site internet que Garuba a impressionné les analystes par ce qui a été dit ci-dessus et qu’il monte des positions dans l’idée de beaucoup d’entre eux après l’avoir vu. Les précédents lui donnaient entre la 15e et la 25e place, on peut donc convenir qu’il se battra pour être entre la 10e et la 20e au rendez-vous dans une semaine.

Il y a encore plus à voir Garuba avant qu’il ne soit élu. L’Espagne fait ses débuts le 26 contre le Japon et aussi jouer le 29 contre l’Argentine. Il y aura deux occasions, même avec Juancho Hernangómez boitant de sa blessure, de voir Usman avec des minutes importantes et sur une grande scène.