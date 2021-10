Usman Garuba sur la pointe des pieds

Après son premier triomphe en ouverture de la pré-saison, les nouveaux et jeunes Rockets se sont retrouvés face à face avec un mur appelé le Miami Heat (106-113). Les Floridiens ont prouvé qu’ils allaient être une machine de l’enfer, un bloc ultra compétitif : vétéran, équilibré, très physique et terriblement compétitif. A duré. L’arrivée de PJ Tucker (qui a défendu comme s’il ne s’agissait pas d’un amical) et d’un couteau suisse comme Kyle Lowry (5 rebonds, 10 passes, 4 interceptions) améliore grandement la vie de Jimmy Butler, Bam Adebayo (15 points et 7 rebonds) en 14 minutes) et le tireur Duncan Robinson (20 points, 5/11 sur 3s). En outre, Tyler Herro montre des signes qu’il est sorti de la gueule de bois du succès qu’il a eu lors de sa deuxième saison (cette fois 24 points en 25 minutes).

Le Heat va à fond dans l’Est… et les Rockets se concentrent sur la prise de mesures à l’Ouest. Bien sûr, les hommes de Stephen Silas ont profité de la danse du banc pour convertir un déficit de 20 points au troisième quart en un serré 103-109 dans les deux dernières minutes. Sans Eric Gordon et avec John Wall (mis de côté) prenant des selfies avec les fans, les nouvelles hiérarchies dans les Rockets étaient claires, dirigé maintenant par le trio Christian Wood, Kevin Porter Jr et le nouveau joueur de la franchise, Jalen Green. Le numéro 2 du dernier repêchage a marqué 20 points, capté 5 rebonds et ajouté 3 interceptions en 28 minutes et avec 4/9 en triple.

Du reste des jeunes, des sensations différentes. Les trois autres choix de première ronde du dernier repêchage ont été décalés. Le centre turc Alperen Sengun (numéro 16) a eu 18 minutes et il est clair que les Rockets veulent l’avoir comme d’habitude dans la rotation. (Il a terminé avec 9 points, 6 rebonds, 3 passes décisives : de bons détails en attaque). Plus irrégulier il semble que ce sera la présence sur la piste d’Usman Garuba (numéro 23) et de Josh Cristopher (24). Le gardien a joué 16 minutes et a laissé un bon goût dans la bouche en seconde période, lorsqu’il a marqué ses 12 points. ET Garuba, de son côté, a très peu joué (sept minutes) et déjà à la fin, dans le dernier quart-temps. Il n’a pas marqué, a raté son seul tir et a récupéré un rebond. Il a eu très peu de temps pour s’adapter au jeu et cela semble être sa routine pour le moment. Il devra être patient dans ce début de carrière NBA.

Aldama fait ses débuts en battant les Grizzlies

Memphis Grizzlies a une fiche de 2-0 en pré-saison après avoir brûlé Charlotte Hornets (98-128) dans un match où le score à la mi-temps était de 43-73 et après trois quarts, les partants des Grizzlies avaient plus de points (77) que l’ensemble de l’alignement rival (70 ). La plupart étaient de bonnes nouvelles pour les Tennesséens, sauf peut-être la réalisation que leur n ° 10 du dernier repêchage, Ziaire Smith, va avoir du mal à s’adapter au niveau de la NBA. Une autre recrue, l’Espagnol Santi Aldama, a disputé ses premières minutes officielles dans cette pré-saison (Il était déjà dans la Summer League, bien sûr). Il est apparu à la fin, avec tout réglé : sept minutes avec deux rebonds et un tir raté.

Sinon, le mouvement de jeunesse des Grizzlies a toujours fière allure. Sans Dillon Brooks et avec Kyle Anderson comme remplaçant, les Hornets ont été déchaînés par un quintette avec une chimie énorme : Ja Morant (16 points, 5 rebonds, 8 passes en 24 minutes), De’Anthony Melton (11 points en 18 minutes) et Desmond Bane (19 + 6 + 3 en 20) Ils ont mis l’étincelle et le nouveau couple intérieur la colle : Jaren Jackson Jr (16 points et 7 rebonds) et Steven Adams (15 + 16 et 3 passes). Jackson laisse de très bons sentiments, une excellente nouvelle en ce début de Grizzlies.

Dans les Frelons, petite chose et, oui, formidables éclairs du rookie (numéro 11) James Bouknight (17 points en 26 minutes). Sans Mason Plumlee, Kelly Oubre ou Gordon Hayward, LaMelo Ball a récolté 13 points et 7 passes et Terry Rozier, 21 et 5.

Les Sixers tirent au fusil contre les Raptors

Après avoir bien battu les Sixers lors du premier match de pré-saison des deux équipes, les Raptors ont vu à quel point la vie est différente s’ils affrontent (pas comme lundi) Joel Embiid et Tobias Harris (125-113). Les deux référents des Sixers (et plus sans Ben Simmons) ont non seulement marqué (10 points pour le pivot, 14 avec 4 passes décisives pour l’attaquant) mais ont aussi permis aux tireurs de briller, notamment en une formidable première moitié de Doc Rivers, en pleine adaptation à la vie sans Ben Simmons : 71-55 et 12/23 en triple. Danny Green (11 points), Seth Curry (15), Niang (16) et un Isaiah Joe (15) qui va frapper à l’extérieur contre des Raptors débordés et menés par OG Anunoby (22 points) et VanVleet (17).