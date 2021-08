Usman Garuba veut quitter Madrid pour aller à Houston

01.08.2021 à 17:34 CEST

Usman Garuba assure qu’il est pleinement concentré sur les Jeux olympiques de Tokyo, bien que dans sa tête il ait déjà commencé à entrevoir son avenir sportif. Et cela ne passe pas précisément par Madrid, avec qui il a un contrat.

L’attaquant madrilène négociera avec Madrid pour se rendre à Houston la saison prochaine après avoir été choisi 23e au premier tour du repêchage par les Houston Rockets, organisé cette semaine.

Son grand désir est d’arriver le plus vite possible en NBA et ce choix au repêchage de Garuba (2,03 et 19 ans) lui permet de réaliser ce rêve.& mldr; s’il parvient à un accord avec Madrid, selon le journal AS.

Départ convenu

S’il veut jouer la saison prochaine avec les Rockets, il doit accepter de quitter la maison blanche avec laquelle il a un contrat en vigueur jusqu’en 2024., trois saisons de plus et une clause de résiliation de trois millions d’euros, qui seraient quatre l’été prochain et cinq en 2023.

Dès juin 2024, il pourrait aller en NBA sans compensation à Madrid. Le plus logique est qu’il accepte un paiement fractionné de sa liberté, avec l’aide de Houston, qui pourrait débourser jusqu’à 775 000 $ pour le libérer de son contrat.

La vérité est que Madrid, En prévision du départ de Garuba, il a déjà décidé d’intégrer un joueur à son poste, Guerschon Yabusele, qui fera partie de la rotation de puissance en avant aux côtés de Trey Thompkins et Anthny Randolph, se remettant de sa blessure au tendon d’Achille.