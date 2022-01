Usman prend le commandement – AS.com

L’année 2021 a été un examen très important pour l’UFC. Le modèle commercial a changé après la pandémie et l’entreprise s’est très bien adaptée. Il a réduit ses coûts en emmenant Fight Nights à l’Apex de Las Vegas (enceinte de sa propriété) et seul le PPV fait avec le public. La partie logistique, même si cela peut sembler contre-productif de faire les spectacles avec très peu de public (généralement VIP), s’est poursuivie.

Sur le plan sportif, le défi était également de taille. Khabib Nurmagomedov a pris sa retraite fin 2020, et bien qu’il ait été tenté de revenir, il était absent. Pour sa part, Jon Jones prend son ascension chez les poids lourds dans la foulée. Il avait également des options pour revenir, mais les a refusées. Les deux meilleurs noms du classement livre pour livre étaient sortis et quelqu’un devait s’intensifier. Kamaru Usman était ce combattant. Le champion des poids welters a battu Gilbert Burns, Jorge Masvidal (avec l’une des finitions de l’année) et Colby Covington. Il a balayé sa division et cela l’amène au numéro un sur la liste UFC et également au livre pour livre KO a la Carrera (le podcast MMA d’AS Audio réalisé par Álvaro Carrera et qui a le journaliste Andrés Lichtveld comme commentateur hebdomadaire) .

Il mérite certainement cette position, Il a balayé sa division et bien que Colvington semble être mal à l’aise, la cape intouchable est toujours avec lui. Il compte 19 victoires consécutives et six titres UFC d’affilée. Son plafond ne semble pas être entrevu. Il y a beaucoup de noms qui veulent le défier, mais pour le moment, il le fait en tant que combattant principal de l’UFC. Tout le monde veut être le meilleur, mais le top 1 livre pour livre est le vôtre. Le meilleur de l’année.