Usman réitère la victoire et les sensations contre Covington

Le match revanche entre Kamaru Usman et Colby Covington a laissé les mêmes lectures. Le Nigérian est meilleur, mais l’Américain est le seul capable de lui causer des ennuis. En 2019, Usman l’a résolu avec un KO, ce samedi, dans la star de l’UFC 268, il avait besoin d’aller aux cartes. Gagné à l’unanimité (48-47, 48-47 et 49-46) et il a une victoire (15) derrière Anderson Silva (16), qui est le combattant avec la plus longue séquence de victoires consécutives à l’UFC. Un pas de plus pour agrandir sa légende. « Je suis le meilleur livre pour livre », lança-t-il par-dessus l’octogone. À 34 ans, personne ne semble capable de l’arrêter.

Le match au Madison Square Garden, les deux ont essayé de changer un peu le script du premier combat. Ils se sont connectés, mais ont également cherché à mener le combat au sol. Covington a poursuivi cette facette à plusieurs reprises, et bien qu’il l’ait touchée plusieurs fois, l’UFC n’en a compté aucune. Par conséquent, Usman est toujours avec des défenses de retrait à 100%. Une folie. Hors des données, les deux premiers tours ont été sans faute pour le champion, qui a dominé la distance. À la fin de ce deuxième tour, Usman a connecté Colby, il est parti avec tout … mais Il restait 20 secondes et le monarque n’a pas pu se matérialiser.

Cela a donné vie à l’aspirant. Il a perdu le troisième, mais dans le quatrième, une de ses vertus est sortie. Quand c’est pire, c’est plus dangereux. Il a frappé Usman avec ses poings. Il n’était pas en grave danger, mais encore une fois, il a été considéré comme mortel. Au cinquième tour, le concurrent a également dominé, stimulé par les bons sentiments. Pourtant, il n’a obtenu aucun retrait. Le combat lui échappe, encore contre les meilleurs, mais Colby fait bien comprendre que son niveau est élevé. Il est le seul capable de bouleverser le « tyran » de la division.

Rose Namajunas se réaffirme contre Zhang

Rose Namajunas et Zhang Weili se croisent à l’UFC 268. .

Rose Namajunas a remporté, dans le match co-star de la nuit, une victoire qui l’élève au rang de championne. Le brillant KO sur Weili Zhang dès le premier combat peut faire douter certains, mais dans une guerre de 25 minutes, Rose a prouvé sa qualité et s’approche d’une victoire de Joanna Jedrzejczyk (Ils en ont neuf comme Tecia Torres et Carla Esparza et le 10 polonais), qui est le combattant avec le plus de victoires dans la division.

Le combat a été une belle bataille qui s’est décidée au dernier tour. Dans les quatre précédents, il y avait tout. Ils se sont tous les deux connectés fort et avaient la soumission sur le coup (en particulier Zhang), mais ils ont réussi à résister et à passer à autre chose. Cette dureté des deux et la qualité, même entre les deux combattants, ont fait qu’un match nul a été pratiquement atteint au tour final. Rose a pris le combat au sol et a commandé, là le combat a été décidé, pour l’un des juges hésitants, le troisième avait le champion devant. A) Oui, Rose a gardé son trône par décision partagée (49-46, 48-47 et 47-48).

Une mention spéciale mérite le combat qui a ouvert la carte principale. Justin Gaethje a battu Michael Chandler par décision unanime (29-28, 29-28 et 30-27). Le combat était une guerre dès la première seconde. Chandler est sorti pour croiser les coups et Gaethje a accepté. Les deux ont clairement indiqué qu’ils avaient des mâchoires en granit, car ils se sont entendus et aucun n’a hésité. Belle victoire pour Justin, mais Michael a encore une fois gagné la foule. En revanche, dans les préliminaires, Chris Barnett a quitté l’un des KO de la soirée grâce à un back kick avec lequel il a mis KO Gian Villante. Barnett est né à Saragosse, puisque sa famille (d’origine américaine) était dans la base militaire de la capitale aragonaise. Il y a passé son enfance, il aime donc l’Espagne et a la double nationalité et à l’UFC il sort avec le drapeau espagnol.