Usman v Masvidal UK heure de début, carte de combat, dernières cotes et diffusion en direct pour le match revanche pour le titre des poids welters

Kamaru Usman et Jorge Masvidal se retrouveront à nouveau à l’UFC 261 pour leur match revanche très attendu pour le titre des poids welters.

Usman a défendu sa couronne mondiale avec une victoire par décision unanime contre Masvidal en juillet dernier.

Depuis, il a également vu Gilbert Burns et se prépare maintenant à affronter à nouveau « Gamebred ».

Masvidal ne s’est pas battu depuis cette défaite à l’UFC 251 et est impatient de prouver qu’il est la vraie affaire contre Usman cette fois-ci.

Il y aura trois combats pour le titre à l’UFC 261 avec Zhang Weili contre Rose Namajunas et Valentina Shevchenko contre Jessica Andrade également au programme.

UFC 261: date et heure de début

L’événement principal devrait avoir lieu aux premières heures du dimanche 25 avril pour les fans britanniques.

Il se tient au VyStar Veterans Memorial Arena à Jacksonville, en Floride.

Les fans britanniques peuvent s’attendre à ce que la carte commence vers 3 heures du matin dimanche matin, le combat en titre entre Usman et Masvidal devrait commencer à partir de 6 heures du matin.

UFC 261: TV et diffusion en direct

L’UFC 261 ne sera pas un événement à la carte au Royaume-Uni et sera plutôt diffusé sur BT Sport 1 avec leur couverture à partir de 1h du matin.

Il sera diffusé en direct sur le site Web et l’application de BT Sport pour les abonnés.

Les clients mobiles d’EE pourront obtenir un essai GRATUIT de trois mois de BT Sport en envoyant un SMS à SPORT au 150. Vous pouvez ensuite annuler l’essai à tout moment.

Les premiers matchs préliminaires seront diffusés sur le Fight Pass de l’UFC et aux États-Unis, tous les combats préliminaires seront diffusés simultanément sur ESPN, ESPN Deportes et ESPN + en anglais et en espagnol.

Kamaru Usman a battu Jorge Masvidal en juillet 2020

Sous réserve de modifications

Carte principale

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Kamaru Usman (c) contre Jorge Masvidal, poids welterZhang Weili (c) contre Rose Namajunas, poids de paille fémininValentina Shevchenko (c) contre Jessica Andrade, poids mouche fémininChris Weidman contre Uriah Hall, poids moyen Anthony Smith contre Jimmy Crute, léger Poids lourd

Carte préliminaire

Alex Oliveira contre Randy Brown, poids welterDwight Grant contre Stefan Sekulic, poids welterKarl Roberson contre Brendan Allen, poids moyenDanaa Batgerel contre Kevin Natividad, poids coqKazula Vargas contre Rong Zhu, poids légerQileng Aori contre Jeffrey Molina, poids moucheNa Liang contre Ariane Carnelossi, femmes Poids de pailleJamey Simmons contre Johnny Munoz, poids coq

Kamaru Usman remettra son titre de poids welter en jeu contre Jorge Masvidal à l’UFC 261 UFC 261: Odds

Kamaru Usman – 1/4

Jorge Masvidal – 3/1

UFC 261: Qu’est-ce qui a été dit?

Kamaru Usman: «Honnêtement, [in the first fight] Je ne pense pas que je l’ai brisé comme je voulais le briser.

«Il y a quelque chose qui me satisfait quand je me bat contre des gars et c’est ce dont je crois que Jon en a parlé il y a des années.

«Quand vous êtes là-bas avec cet adversaire, il y a un moment intime où seuls vous et ce gars savez ce qui se passe.

«Seuls vous et ce type savez à quel point il vous frappe, seuls vous et ce type savez à quel point je vais le frapper. Et avec Masvidal, je ne pense pas que je l’ai complètement brisé comme je le voulais.

«Avec tout le monde, je sais quand je les ai cassés. Je sais que quand j’ai brisé leur esprit, je sais quand j’ai brisé leur cœur, mais avec lui, je n’ai pas l’impression d’être complètement arrivé.

«C’est ce que je recherche vraiment, c’est ce qui me rend addictif, c’est pourquoi je continue à faire ça. Être capable de pousser le gars là où quand ils se réveillent le matin et qu’ils doivent penser à moi, ils savent juste: ‘Ce gars est meilleur que moi.’ «

