Usman vs Covington 2 : bien plus qu’une revanche

Le souvenir de la guerre entre Kamaru Usman et Colby Covington est toujours très présent dans la mémoire des fans. C’était en décembre 2019, mais personne ne peut oublier cette guerre. Le match revanche était prévu dès le premier instant, mais il a fallu près de deux ans pour ce samedi, dans la star de l’UFC 268 (en Espagne on le voit sur DAZN), ils se retrouvent. Covington est célèbre pour ses combats et sa langue. Cette fois, il affirme qu’Usman a voulu l’éviter et que Sans la menace de l’UFC de retirer le titre, ils ne se seraient pas revus.. Vrai ou pas, l’Américain a déjà fait ce qu’il aime le plus : réchauffer l’avant-première.

Usman, pour sa part, a été plus diplomate. « Vous ne l’aimez peut-être pas personnellement, comme moi, mais en ce qui concerne ses capacités, c’est un bon combattant. C’est un très bon combattant« Il a fait remarquer il y a quelques semaines. Les insultes racistes avant et après le premier combat et la façon constante de le défier vont sûrement exciter le champion. Ce qui me différencie des autres, c’est que j’ai un mental plus fort qu’eux », cracha-t-il en éliminant Covington.

Après Colby, Usman a battu deux fois Masvidal et Gilbert Burns. Pendant ce temps, l’Américain n’est entré dans l’octogone contre Tyron Woodley qu’en septembre 2020. Assez pour revenir au titre ? Il n’y avait pas grand-chose d’autre et la victoire contre l’ancien champion l’a placé numéro dans le classement. Lors du premier procès, les deux ont abandonné leurs forces et ont boxé sans complexes.. La vitesse de Colby a mis le champion en difficulté, qui par force a fini par assommer. Répéteront-ils la stratégie ? Bien que Covington soit très bon, dans un combat plus physique, Usman semble supérieur en technique et en taille. Le Nigérian est le favori et encore plus après avoir été éliminé lors de ses deux derniers combats. Il semble qu’il n’ait pas de points faibles, mais l’un de ceux qui en avaient, au moins, qu’il y avait un doute était Covington. Une revanche tant attendue. Bien plus que cela. Il y a un titre en jeu et beaucoup de fierté.