Usman vs Jake Paul: Kamaru Usman met un prix sur son combat contre Jake Paul: “Il doit avoir huit zéros”

Usman vs Jake Paul Le champion des poids welters de l’UFC pourrait accepter le procès

Kamaru Usman pourrait accepter de combattre Jake Paul. .

Après plusieurs refus d’affronter le controversé Jake Paul, il semble que Kamaru Usman pourrait changer d’avis et pour une seule raison, pour lui montrer qu’il n’est pas facile d’atteindre son niveau.

“Nous avons cet éplucheur de YouTube, Jake Paul, qui dit qu’il veut se battre, qu’il veut faire ses preuves. Je pense que c’est un gars que je peux assommer tout de suite pour rentrer à la maison pour le dîner, donc ça pourrait aussi être intéressant », a déclaré le champion poids welter de l’UFC pour Now or Never.

Sur l’opportunité d’accepter le combat contre le youtubeur, Usman a ajouté: “Je ne sais pas, c’est à lui de se démarquer, de me montrer quelque chose et de me faire savoir que c’est dangereux et qu’il peut être un homme à battre mais en ce moment c’est quelque chose qui ne me concerne pas, je pense qu’il ne le fait que pour faire plus de bruit ».

“Ce n’est pas nécessairement que je me soucie de faire ce combat, pour être honnête, je m’en fiche mais quand vous voyez tout le travail qu’il faut pour arriver là où je suis et que vous voyez ces gars arriver et commencer à défier, c’est irrespectueux et c’est pourquoi j’aimerais sortir et leur infliger une punition sévère “, a conclu l’homme qui vient de battre le Cubain Jorge Masvidal.

Usman a poursuivi le thème en mettant un prix sur la lutte à mener: “Je pense le chèque doit avoir huit zéros, s’il y a huit zéros, bien sûr, il sera pris en compte. “

«C’est ce qui m’a fait prêter attention à lui, pour moi c’était un gars ordinaire qui parlait plus et faisait du cirque mais après ce qu’il a fait avec Cormier, qui est l’un des plus respectés du sport, l’un de mes plus proches amis, c’est là qu’il a attiré mon attention et si je suis en mesure de lui donner une leçon, bien sûr je le ferai. dit le combattant MMA.

“Son frère combattant Floyd n’a aucun sens parce qu’il lui donne près de 50 livres, mais je suis son poids et je suis celui qu’il devrait affronter. Je suis celui qui va discipliner ces gars-là.”