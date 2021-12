USMNT Star Ricardo Pepi Set pour Wolfsburg Move

Selon Fabrizio Romano, Wolfsburg est en négociations avancées pour signer Ricardo Pepi. La jeune star de l’USMNT a impressionné au FC Dallas et est prête pour un transfert en Bundesliga.

Ensemble Ricardo Pepi pour Wolfsburg Move

Rencontrez la dernière exportation MLS : Ricardo Pepi

Fabrizio Romano a confirmé que le club allemand était en négociations avancées avec le club texan, déclarant : « Wolfsburg fait pression pour signer Ricardo Pepi. La Bundesliga est la destination la plus probable pour les talents de l’USMNT.

Le jeune attaquant a été lié à de nombreux clubs, dont les Wolves et son « club de rêve » le Real Madrid. Pepi a été nommé MLS Young Player Of The Year en 2021 et devrait être la prochaine grande exportation MLS après Alphonso Davies, Gianluca Busio et Brendon Aaronson. La liste s’est allongée au cours des années précédentes en raison de l’amélioration de la qualité du football de la MLS.

La candidature de Wolfsburg impressionne le FC Dallas

Selon Tom Bogert, « une grosse offre est arrivée pour Ricardo Pepi et le ton semble s’adoucir du côté du FC Dallas, qui était déterminé à le garder en 2022 ».

Si un accord est trouvé entre les deux clubs, Pepi devrait signer un contrat jusqu’en 2026 avec le club allemand. Le manager de Wolfsburg, Florian Kohfeldt, a déjà entraîné son compatriote américain Josh Sargent alors qu’il était au Werder Brême.

Le FC Dallas n’est pas étranger aux exportations européennes car Pepi suivrait une liste impressionnante de joueurs, dont Bryan Reynolds (Rome), Tanner Tessmann (Venezia), Reggie Cannon (Boavista), Chris Richards (TSG Hoffenheim prêté par le Bayern Munich) et Carlos Gruezo (FC Augsbourg).

La forte relation du FC Dallas avec la Bundesliga pourrait être déterminante dans la décision de Pepi.

Ricardo Pepi a marqué 13 buts et récolté deux mentions d’aide en 31 matchs en MLS la saison dernière. Il est également devenu le plus jeune joueur de MLS à avoir réussi un coup du chapeau lorsqu’il a battu le LA Galaxy 4-0. Son impressionnante forme nationale a été reproduite sur la scène internationale alors qu’il a marqué trois buts en sept matchs pour l’USMNT.

Le temps nous dira si Pepi réussira en Allemagne, mais il est sûr d’avoir un mentorat de qualité du vétéran néerlandais Wout Weghorst.

