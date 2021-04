USPS surveille les comptes de médias sociaux des Américains dans le cadre d’une opération “ secrète ” ⋆ .

La division de l’application de la loi du US Postal Service gère une opération secrète de suivi et de collecte des publications des Américains sur les réseaux sociaux, a rapporté Yahoo News.

L’Internet Covert Operations Program (iCOP) du service postal a surveillé les comptes des médias sociaux pour détecter les messages «incendiaires» et les plans de protestation, selon un document interne obtenu par Yahoo News. Le US Postal Service (USPS) a enquêté sur les comptes de Parler et Telegram qui faisaient référence à des manifestations qui devaient se produire le 20 mars pour la soi-disant Journée internationale des manifestations, selon le document.

«Des analystes du programme d’opérations secrètes sur Internet (iCOP) du Service d’inspection postale des États-Unis (USPIS) ont surveillé l’activité importante concernant les manifestations prévues survenant au niveau international et national le 20 mars 2021», indique une note interne du gouvernement, selon Yahoo.

“Des lieux et des heures ont été identifiés pour ces manifestations, qui sont diffusées en ligne sur plusieurs plates-formes de médias sociaux, pour inclure des comptes Parler et Telegram de droite”, indique le document, selon Yahoo.

Le document n’expliquait pas pourquoi l’USPS était engagé dans des opérations de surveillance secrètes présumées surveillant les activités de protestation des citoyens américains. Le service postal a déclaré qu’iCOP faisait partie d’un effort plus large visant à évaluer les menaces auxquelles les postiers sont confrontés en utilisant des informations publiques, selon Yahoo.

Mais les experts des libertés civiles ont déclaré que l’opération était un «mystère» et ont remis en question la légalité de l’activité, selon Yahoo. Geoffrey Stone, professeur de droit à l’Université de Chicago, qui a travaillé sur les questions de sécurité nationale sous l’administration de l’ancien président Barack Obama, a déclaré qu’il ne comprenait pas comment une telle opération serait du ressort de l’USPS, selon Yahoo.

«Cela semble un peu bizarre», a déclaré à Yahoo Rachel Levinson-Waldman, directrice adjointe du programme de liberté et de sécurité nationale du Brennan Center for Justice. «Sur la base des informations très limitées disponibles en ligne, il semble que [iCOP] vise à éliminer l’utilisation abusive du système postal par les acteurs en ligne, ce qui ne semble pas englober ce qui se passe ici. »

«Il n’est pas du tout clair pourquoi leur mandat inclurait la surveillance des médias sociaux sans rapport avec l’utilisation du système postal», a déclaré Levinson-Waldman à Yahoo.

Elle a ajouté que le gouvernement surveillant le discours protégé des citoyens américains soulève de «sérieuses» préoccupations constitutionnelles, a rapporté Yahoo.

Pendant ce temps, l’USPS a été confronté à d’importants problèmes financiers au cours de la dernière décennie. L’USPS a perdu 69 milliards de dollars entre 2007 et 2018, selon un rapport du Government Accountability Office 2020 qui a qualifié la situation financière du service postal de «non viable».

Le budget d’iCOP n’est pas clair.

